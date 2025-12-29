El Ayuntamiento de Algeciras liquida dos préstamos bancarios por 2,5 millones

El Ayuntamiento de Algeciras ha materializado este lunes el pago anticipado (amortización total) de dos préstamos bancarios por 2.525.864,60 euros más una cancelación parcial de otro crédito -concertado con el aval del Ministerio de Hacienda- de otros 179.475,19 euros.

La entidad local ha defendido estas operaciones como "un paso más" en la senda del saneamiento económico, según la concejal de Hacienda, María Solanes. La edil ha enfatizado que con estas operaciones quedan saldados un total de 31 préstamos que fueron concertados en su momento directamente por el Consistorio con entidades bancarias, en algunos casos con intereses por encima del 7%. Los dos préstamos liquidados este lunes fueron suscritos con Dexia-Sabadell, del que se han liquidado 1.830.719,24 euros pendientes, y con Caixabank, que tenía un capital pendiente de 695.145,36 euros.

Con estos pagos, el Ayuntamiento de Algeciras pasa ahora a tener toda su deuda estructurada a través del Fondo de Ordenación y otros mecanismos de pago aplazado del Ministerio de Hacienda en los que interviene el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como intermediario financiero para lograr tipos de interés más ajustados. La mayoría de estos préstamos intermediados con el ICO están suscritos con Unicaja y suman, aproximadamente, 247 millones de euros cuyo pago está concertado hasta el año 2070.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha señalado que aunque todavía queda trabajo por hacer "los resultados reflejan un esfuerzo continuado, riguroso y planificado, reconduciendo una compleja herencia económica recibida de anteriores gobiernos. Estamos cumpliendo con nuestros compromisos, reduciendo deuda, pagando a quienes trabajan con el Ayuntamiento y, sobre todo, pensando siempre en Algeciras”.

El regidor local ha felicitado al equipo económico del Ayuntamiento por "la excelente labor" y ha resaltado la importancia de esta gestión para la ciudad. "Este es un gran hito para Algeciras a nivel económico, pues gracias al trabajo que estamos llevando a cabo, hemos demostrado que una gestión transparente y responsable es posible”, según Landaluce.