El PSOE de Algeciras inicia el curso político: Landaluce es un alcalde “incapaz” y “obsesionado con su imagen”

El PSOE de Algeciras ha iniciado el nuevo curso político con duras críticas a la gestión del alcalde y presidente local del PP, José Ignacio Landaluce. La secretaria general y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, y el secretario de organización y viceportavoz, Fran Fernández, han compartido su preocupación por la “incapacidad” del equipo de gobierno para gestionar unos servicios públicos que, según señalaron, “están cada vez más deteriorados”.

Arrabal denunció que Algeciras es “cada vez más sucia, con las aceras rotas y maleza sin desbrozar” y reprochó que Landaluce sea un alcalde “incapaz de reclamar a la Junta lo que nos corresponde, y obsesionado solo con limpiar su deteriorada imagen y confrontar con el Gobierno de España”.

La dirigente socialista afirmó que el regidor es un alcalde "narcisista, agotado y sin proyecto de ciudad, obsesionado con 'limpiar' su muy deteriorada imagen tras diversos episodios turbios e incapaz de gestionar el dinero público para garantizar que la ciudad cuente con unos servicios públicos en condiciones". En este sentido, lo acusó de estar "alejado de la realidad y de las verdaderas necesidades de los algecireños, que saca pecho de obligaciones tan básicas como pintar los pasos de peatones o iluminar una rotonda, y que si estuviera gestionando una empresa privada, ya llevaría tiempo despedido".

Respecto a la planificación municipal, Arrabal consideró que "lamentablemente, todo seguirá igual, no podemos esperar nada de esos Presupuestos ni de este equipo de gobierno decadente, porque no tienen capacidad para gestionar ni tienen un modelo de ciudad, y no hay una hoja de ruta ni planificación alguna, tan solo improvisación, parcheos y propaganda, mucha propaganda, que para tener las calles limpias y las aceras que se pueda transitar por ellas no, pero para eso sí, para que el alcalde esté todo el día haciéndose fotos y aparentando que todo va bien sí tienen dinero".

También lamentó la situación sanitaria en la ciudad: “El alcalde de Algeciras parece estar muy preocupado por Gibraltar, aunque todos sepamos que por fin se va a firmar un buen acuerdo, pero no por Algeciras, la ciudad que supuestamente gobierna. Tampoco le oímos alzar la voz en defensa de la Sanidad Pública, ni reivindicar que la Junta de Andalucía cumpla con algunas de las numerosas asignaturas pendientes con las que, un año más, empieza el curso político en Algeciras, entre ellas el centro de Salud de la Bajadilla o el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía”.

“¿Rechazaría el alcalde que la deuda de Algeciras se quedara a la mitad? ¿Rechazaríamos cualquiera de nosotros que el banco nos quitara la mitad de la hipoteca? No, ¡verdad? A nadie se le ocurriría, porque estaríamos actuando en contra de los intereses de nuestra casa, de nuestra familia… Sin embargo, los dirigentes del PP dicen ‘NO’ a la quita de la deuda, que implicaría disponer de más dinero para Sanidad, para Dependencia, para Educación, y muchos otros servicios públicos, y lo hacen únicamente por cálculo electoral”, lamentó Arrabal al finalizar su intervención.

Por su parte, Fran Fernández incidió en la falta de prevención de incendios durante el verano. "Está siendo un verano terrible en cuanto a incendios, que se podrían haber evitado o minimizado si muchas zonas de Algecias, pequeños solares, zonas ajardinadas y edificios abandonados hubieran contado con un Plan de Desbroces y de Limpieza en condiciones", señaló.

El dirigente socialista advirtió que “es un auténtico desastre cómo se encuentran algunas zonas de Algeciras, como el paseo de la Cornisa, que también ha salido ardiendo este verano, y algunos parques, como el del Río Pícaro, el de Cortijo Vides o el del Centenario, que parecen selvas, y podríamos haber tenido que lamentar una desgracia”.

Arrabal y Fernández concluyeron que el PSOE de Algeciras afronta el curso político con el compromiso de ejercer una oposición “útil y cercana a la ciudadanía”, denunciando los “despropósitos e incumplimientos” del actual gobierno municipal.