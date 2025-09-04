IU Algeciras protesta por la maleza y suciedad frente a la casa natal de Paco de Lucía en La Bajadilla

La agrupación local de Izquierda Unida en Algeciras ha criticado este jueves la dejadez y abandono que padecen algunas partes de la Ruta Paco de Lucía, especialmente el hito instalado frente a la casa natal del artista, en la calle San Francisco de La Bajadilla, donde prolifera todo tipo de suciedad y maleza "atrayendo a insectos y roedores y ofreciendo una imagen deplorable de Algeciras", según la federación de izquierdas.

“Si algún turista, durante este verano, ha tomado la decisión de visitar la Ruta Paco de Lucía, la imagen que se habrá llevado es absolutamente lamentable", ha lamentado la coordinadora local de IU Algeciras, Purificación Alonso. La calle San Francisco es la primera parada que propone la web municipal en la ruta, ya que el recorrido parte de la casa donde nació Paco de Lucía en 1948.

“Estos hechos suponen un claro ejemplo de la incapacidad de gestión y de planificación del trabajo municipal de la que adolece el actual gobierno de la ciudad, que se muestra incapaz de dotar a Algeciras del mantenimiento urbano que merecen sus barriadas y sus lugares emblemáticos”, ha agregado la dirigente local de IU. La formación exige al alcalde, José Ignacio Landaluce, una intervención inmediata para que la primera parada de la ruta "recupere la dignidad que merece".

IU ha aprovechado para recordar que, pese a los proyectos anunciados por la Junta de Andalucía, el nuevo inmueble para el Conservatorio Paco de Lucía sigue sin ver la luz. "Todavía carece de un inmueble adecuado que acoja sus actividades, tras muchas promesas del alcalde y de la Junta de Andalucía. Al Partido Popular con Paco de Lucía le sobran golpes de pecho y fotos y le falta gestión”, según Alonso.

El conservatorio es una de las iniciativas que la Junta de Andalucía tiene comprometidas para 2025. La administración autonómica anunció a finales de 2024 que esperaba iniciar las obras este año (al que le restan cuatro meses). El centro está proyectado en una parcela de 6.083 metros cuadrados situada en la calle Fuente Nueva, con una superficie total construida de 3.756 metros cuadrados. Tendrá capacidad para 600 alumnos, tanto de enseñanzas elementales básicas (dos ciclos con dos cursos cada uno) como de enseñanzas profesionales (seis cursos). Su presupuesto supera los 5 millones de euros.