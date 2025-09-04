El Ayuntamiento de Algeciras emprende el proceso para unificar la imagen de las terrazas de Capitán Ontañón

La diversidad de colores, telas y materiales en las terrazas de la avenida Capitán Ontañón de Algeciras tiene los días contados. El Ayuntamiento acaba de emprender el proceso para la llamada "homogeneización" de los veladores de los locales de hostelería del tramo peatonalizado de este céntrico vial, convertido desde hace tiempo en uno de los ejes del ocio en la zona centro de la ciudad.

El Ayuntamiento, a través de un escrito del área de Seguridad Ciudadana firmado este miércoles 3 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Sur, inicia un proceso que, asegura, será participativo. El documento especifica que es potestad de la junta de gobierno local acordar "criterios específicos con respecto al mobiliario en una determinada zona al objeto de homogeneizar las instalaciones en cuanto a la tipología (modelo, color, estructuras o dimensiones). En el procedimiento de elaboración de estos criterios se garantizará en todo caso la información y participación de los interesados".

La cuestión está pendiente desde el pasado junio, cuando el Ayuntamiento mantuvo reuniones con los hosteleros del centro (no solo los de Capitán Ontañón) tras detectar terrazas que superaban el número de mesas autorizadas. En aquellos encuentros se acordó no sancionarlas pero sí se instó a los empresarios a reordenar lo antes posible la situación, así como a abordar la imagen unificada de Capitán Ontañón; cuestión esta última que ahora da comienzo. Para ello, el escrito insiste en la "intención municipal" de acordar "de forma consensuada y considerando todos los intereses que pudieran verse afectados" una homogeneización del mobiliario de las terrazas y su emplazamiento.