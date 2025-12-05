El PSOE afea al Ayuntamiento de Algeciras la falta de alumbrado navideño en las barriadas

El PSOE de Algeciras ha instado este viernes al alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, a aclarar por qué el alumbrado navideño de este año no ha llegado a las barriadas pese al coste de más de medio millón de euros para las arcas municipales. "Al final, se paga con los impuestos de todos los vecinos y no sólo con los de los que viven en el centro", ha valorado la secretaria general socialista, Rocío Arrabal.

“Por fin, después del despropósito de organizar la Navidad algecireña deprisa y corriendo, ya al menos sí tenemos algo de alumbrado en el centro, pero son muchas las calles de nuestra ciudad que otros años sí tenían algo de decoración navideña, y que este año, sin embargo, se han quedado sin iluminar”, ha advertido la portavoz socialista, considerando también que, ante esta situación, “cabe preguntarse si el contrato con la empresa adjudicataria se está cumpliendo íntegramente”.

“En nuestra opinión, no es de recibo que un Ayuntamiento como el de Algeciras se gaste la friolera de más de medio millón de euros en alumbrado navideño para que sólo haya unas cuantas luces y exclusivamente en el centro de la ciudad”, ha añadido la líder del principal partido de la oposición, que considera que aún puede haber margen para “enmendar” este “olvido”.

El grupo municipal socialista de Algeciras se insta al gobierno local y, muy especialmente, al alcalde, a aclarar “si el Ayuntamiento se va a acordar en algún momento de las barriadas, o si éstas se van a tener que conformar con la iluminación y la decoración que están poniendo los propios vecinos, pagándola de su bolsillo, para que al menos en sus calles y plazas también parezca Navidad”.