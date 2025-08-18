El PSOE advierte del “alto riesgo” financiero en Algeciras y acusa a Landaluce de ignorar a la Airef

La secretaria local del PSOE y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha criticado duramente que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, "ignore" las advertencias del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que vuelve a situar al Ayuntamiento en "riesgo muy alto de sostenibilidad financiera", una situación que, según el organismo, "aún puede empeorar".

Arrabal ha calificado de "temerario" que el regidor "mire para otro lado, incapaz de gestionar y de reducir deuda pese a habernos subido los impuestos, y se dedique tan solo a hacerse fotos, vender humo y arremeter contra el Gobierno de España cada vez que tiene ocasión". Según la dirigente socialista, la Airef recomienda expresamente un mayor "control del gasto", ya que "peligra el cumplimiento de las reglas presupuestarias" y la política económica actual "podría agravar la situación".

La portavoz socialista ha subrayado que, en lo que va de mes, "no se ha aprobado ninguna nueva factura", recordando que en agosto solo se ha celebrado una Comisión de Hacienda y "sin dar salida a pagos a proveedores". "De normalidad, nada. Normalidad sería que hubiera una Comisión de Hacienda a la semana, con todo lo que tiene pendiente esa delegación y estando las arcas municipales como están", advirtió.

Arrabal ha reprochado también al gobierno local que intente ocultar la situación económica con "fotos duplicadas, anuncios repetidos y propaganda vacía". "Las cosas no están bien, a pesar de que el gobierno local haga trampas retrasando la aprobación de facturas para intentar engañar al sistema", denunció.

Además de la situación financiera, la líder del PSOE ha señalado las "carencias evidentes" en limpieza, mantenimiento de parques y jardines, transporte público y oferta cultural, recordando las quejas vecinales de barrios como El Rinconcillo, por los problemas de circulación y aparcamiento antes y durante la Romería Marítima de la Virgen de la Palma, o Los Toreros, que reclaman desbroces urgentes en el parque Infanta Cristina ante el riesgo de incendio por acumulación de vegetación seca.

"Si Algeciras sobrevive económicamente es gracias a los elevados recursos del sistema de financiación nacional y a los fondos europeos, esos que Pedro Sánchez consiguió pese al voto en contra del Partido Popular", insistió Arrabal.