El PSOE de Algeciras acusa a Landaluce de “mentir” sobre la situación económica del Ayuntamiento

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha lanzado duras críticas al equipo de gobierno local, encabezado por José Ignacio Landaluce (PP), acusándolo de ofrecer un “discurso triunfalista” sobre la situación económica del Ayuntamiento que, a juicio de los socialistas, no se corresponde con la realidad financiera del consistorio.

“Si en Algeciras existiera una buena gestión del dinero público, el gobierno de Landaluce no necesitaría mentir”, ha declarado Arrabal, que denuncia que la deuda municipal ha aumentado en 15 millones de euros en el último año, situándose ya, según sus cálculos, en torno a los 300 millones de euros entre deuda bancaria y a proveedores.

Críticas al “impuestazo” y al retraso en los pagos

La portavoz del grupo socialista ha cargado también contra lo que denomina el “impuestazo Landaluce”, asegurando que los ciudadanos “pueden comprobar por sí mismos” el incremento en los recibos del IBI, el agua y otros tributos locales, sin que ese aumento de ingresos fiscales se esté traduciendo —según el PSOE— en mejoras visibles en la ciudad.

En este sentido, Arrabal ha subrayado que la situación económica del Ayuntamiento “lastra” el desarrollo de Algeciras, impidiendo inversiones básicas como la reposición de contenedores, papeleras o el mantenimiento de calles y aceras.

Además, ha cuestionado la capacidad del gobierno local para pagar a tiempo a sus proveedores, y ha señalado como ejemplo el retraso acumulado en el pago del servicio de ayuda a domicilio, cuya deuda, según indican los socialistas, supera ya los 3 millones de euros. “No es cierto que se pague en plazo; lo que hacen es retrasar la aprobación de las facturas para maquillar los datos”, ha afirmado.

Inversiones “gracias al Gobierno de España”

La líder socialista también ha recordado que muchas de las obras actualmente en marcha en la ciudad no son fruto de la inversión directa del Ayuntamiento, sino de programas financiados por otras administraciones, como el Gobierno central o los fondos europeos Next Generation, gestionados por los ministerios de Fomento y Hacienda. “Presumen de lo que no es suyo, y ocultan que lo paga el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que el PP votó en contra de esos fondos en el Senado, incluido el propio Landaluce”, ha declarado Arrabal.