Un centenar de personas protestan en Algeciras contra el envío de armas a Israel: “Ningún puerto para el genocidio”

La Red solidaria contra la ocupación de Palestina (Rescop) celebra una concentración en Algeciras bajo el lema 'Ningún puerto para el genocidio. Embargo integral de armas y combustibles'.

Unas cien personas se han concentrado este sábado a mediodía frente a la estatua de Paco de Lucía, en la avenida Virgen del Carmen de Algeciras, para reclamar el fin del envío de armas y combustible a Israel a través del puerto algecireño y las aguas del Estrecho de Gibraltar. Bajo el lema Ningún puerto para el genocidio. Embargo integral de armas y combustibles, la protesta se enmarca en una jornada de movilización simultánea convocada por la Red Estatal de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (Rescop) en los puertos de Algeciras, Cartagena, Ceuta, Barcelona y Valencia.

Convocada por la plataforma Cádiz con Palestina, en la que participan diferentes colectivos de la provincia, entre ellos la Plataforma del Campo de Gibraltar, la concentración ha querido visibilizar —según sus organizadores— “la complicidad de España en el mantenimiento del régimen de apartheid y ocupación israelí” y denunciar que “los puertos españoles se han convertido en eslabones de una cadena que alimenta el genocidio en Palestina”.

Durante el acto, se ha leído un manifiesto en el que se exigió al Gobierno español que impida el paso por aguas territoriales y la utilización de puertos nacionales por buques que transporten armas o combustible con destino a Israel, y que decrete un embargo integral de material bélico y energético. “Nuestros puertos —se escuchó desde el altavoz— no pueden seguir siendo puntos de tránsito de suministros para vulnerar los derechos del pueblo palestino”.

El texto, leído por representantes de la Plataforma del Campo de Gibraltar, denunció que en los últimos meses varios buques han utilizado el puerto algecireño y otros de la península “sin que el Gobierno haya tomado medidas para impedirlo”. “Sostener un genocidio, una ocupación ilegal y un régimen de apartheid requiere un gran consumo de armas y de energía que Israel recibe de terceros Estados”, señalaba el documento, citando un reciente informe de la relatora de la ONU Francesca Albanese.

Concentración de la Rescop en apoyo a Palestina, este sábado en Algeciras. / Andrés Carrasco

Los concentrados —entre los que se encontraban activistas, sindicalistas y ciudadanos anónimos— portaban pancartas y banderas palestinas, y corearon consignas como Boicot a Israel o Nuestros puertos, para la vida, no para la guerra. El ambiente fue reivindicativo pero pacífico, con intervenciones que apelaron al “compromiso ético” de los trabajadores portuarios y al derecho a la objeción de conciencia frente a actividades que puedan contribuir al conflicto.

“No podemos mirar hacia otro lado. Cada barco que parte de aquí con destino a Israel nos hace cómplices”, afirmaba una portavoz de Cádiz con Palestina al cierre de la concentración, entre aplausos.

La Rescop y las plataformas territoriales que la integran reclaman al Ejecutivo español que convierta en ley un embargo real y verificable, que abarque tanto la compraventa como el tránsito de armas y materiales de doble uso. También piden que se revisen los acuerdos de cooperación militar y de seguridad con Israel y que se garantice “una transparencia total” en la supervisión de puertos y aeropuertos.

La jornada de protesta, replicada en otros puertos estratégicos del país, culminó con un llamamiento a los gobiernos, empresas y sindicatos para “no ser cómplices del genocidio” y con el grito colectivo de ¡Viva Palestina libre!, que resonó junto a las grúas del puerto más importante del Mediterráneo español.