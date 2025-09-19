El propietario de un negocio en la calle Bailén de Algeciras denuncia la falta de limpieza y control en la zona
El empresario critica la inacción municipal y reclama igualdad de trato respecto a otras calles del centro
El PSOE denuncia "suciedad generalizada" en Algeciras y el PP asegura que se actúa en todas las barriadas
El mal estado de la calle Bailén, en pleno centro de Algeciras, ha llevado a un comerciante de la zona a alzar la voz. En un correo dirigido a Europa Sur, el propietario de un negocio denuncia que la suciedad y la falta de atención municipal están afectando gravemente tanto a los vecinos como a los establecimientos.
El empresario asegura que ha tenido que limpiar la zona con sus propios medios debido a la falta de asistencia por parte del Ayuntamiento. En su escrito, califica la situación de "lamentable" y subraya que "los operadores pasan de largo y responden que no llega la manguera (increíble de entender). Los carros de limpieza se quedan en la entrada mientras desayunan y se marchan".
Uno de los puntos que más indignación genera entre los comerciantes de la zona es la diferencia de trato con respecto a calles cercanas. "¿Por qué no tiene esta calle el mismo tratamiento que la calle General Castaño que es paralela?", se pregunta el propietario.
A esta situación se suma el problema de los contenedores de basura. Según denuncia, "los contenedores de basura del monumento a la Madre llevan más de seis meses precintados, me consta que los de la calle Convento, del callejón antiguo hotel Alarde, se limpian a fondo todos los días. ¿Por qué los del monumento a la Madre con los residuos de pescado y demás perecederos del mercado no se le da como mínimo el mismo tratamientos?".
El escrito también pone el foco en la falta de medidas de control contra el civismo. "No hay presencia policial o carteles de sanciones para disuadir a las personas que pasean sus mascotas libremente y dejan los excrementos demostrando el poco civismo hacia los vecinos y negocios de la calle que sufrimos la insalubridad de tener que ir esquivando para no llevarte a casa o al negocio la suciedad".
También te puede interesar
Lo último