El propietario de un negocio en la calle Bailén de Algeciras denuncia la falta de limpieza y control en la zona

El mal estado de la calle Bailén, en pleno centro de Algeciras, ha llevado a un comerciante de la zona a alzar la voz. En un correo dirigido a Europa Sur, el propietario de un negocio denuncia que la suciedad y la falta de atención municipal están afectando gravemente tanto a los vecinos como a los establecimientos.

El empresario asegura que ha tenido que limpiar la zona con sus propios medios debido a la falta de asistencia por parte del Ayuntamiento. En su escrito, califica la situación de "lamentable" y subraya que "los operadores pasan de largo y responden que no llega la manguera (increíble de entender). Los carros de limpieza se quedan en la entrada mientras desayunan y se marchan".

Trabajadores del negocio, limpiando la calle. / Imagen aportada propietario negocio

Uno de los puntos que más indignación genera entre los comerciantes de la zona es la diferencia de trato con respecto a calles cercanas. "¿Por qué no tiene esta calle el mismo tratamiento que la calle General Castaño que es paralela?", se pregunta el propietario.

A esta situación se suma el problema de los contenedores de basura. Según denuncia, "los contenedores de basura del monumento a la Madre llevan más de seis meses precintados, me consta que los de la calle Convento, del callejón antiguo hotel Alarde, se limpian a fondo todos los días. ¿Por qué los del monumento a la Madre con los residuos de pescado y demás perecederos del mercado no se le da como mínimo el mismo tratamientos?".

Basura fuera de los contenedores precintados junto a la calle Bailén y Radio Algeciras.

El escrito también pone el foco en la falta de medidas de control contra el civismo. "No hay presencia policial o carteles de sanciones para disuadir a las personas que pasean sus mascotas libremente y dejan los excrementos demostrando el poco civismo hacia los vecinos y negocios de la calle que sufrimos la insalubridad de tener que ir esquivando para no llevarte a casa o al negocio la suciedad".