Procesan al presunto líder de una red de narcos que introdujo 13 toneladas de cocaína por el Puerto de Algeciras

El Puerto de Algeciras, principal puerta de entrada marítima de España, vuelve a situarse en el foco de la justicia por un caso histórico de narcotráfico. Ignacio Torán, presunto jefe de una red que introdujo 73 toneladas de cocaína valoradas en más de 2.000 millones de euros, ha sido procesado por la Audiencia Nacional, junto a otros 14 implicados, tras una investigación que revela conexiones con Dubái, complejas estructuras de blanqueo y un entramado empresarial que abarcaba desde inmuebles hasta loterías.

La decisión judicial, adoptada por el juez Francisco de Jorge, se basa en “enormes, graves y continuados indicios racionales de criminalidad” y pone fin a la libertad provisional de Torán tras un error judicial en abril. La investigación apunta a que Torán coordinó la entrada de al menos 37 contenedores con cocaína, incluyendo el hallazgo de 13 toneladas en un contenedor interceptado en 2024 en el Puerto de Algeciras, la mayor incautación de cocaína en España hasta esa fecha.

Entre los procesados figura el exjefe de la UDEF de Madrid Óscar Sánchez, y Alejandro Salgado, conocido como “el Tigre”, vinculado a la organización y localizado en Dubái, donde Torán mantiene un patrimonio inmobiliario superior a 20 millones de euros. La red, según el auto judicial, estaba dedicada a introducir cocaína en contenedores de fruta y operaba con una estructura jerárquica que reflejaban los pagos en efectivo anotados por Torán, desde más de 1,5 millones de euros para él hasta 125.000 para Juan Ángel Cervera, el presunto gestor financiero de la red.

La investigación ha destapado además sofisticadas operaciones de blanqueo, con sociedades offshore en Delaware y Panamá, cuentas en bancos de Santo Tomé y Príncipe y más de 22 millones de euros en criptomonedas, así como inversiones en oro, relojes y bolsos de lujo, negocios de fútbol y compra de décimos de lotería premiados. Entre los vinculados a estas operaciones figura Francisco de Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla, detenido y liberado bajo fianza recientemente.