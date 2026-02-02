Prisión provisional sin fianza para el hombre detenido por matar a su madre y herir gravemente a su padre en Algeciras

Vivienda donde se produjo el crimen, en la calle Virgen de África, en el barrio de Pescadores de Algeciras.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Algeciras ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 45 años detenido por matar presuntamente a su madre con un arma blanca y herir de gravedad a su padre en el domicilio familiar.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el detenido está siendo investigado como supuesto autor de un delito de homicidio por la muerte de su madre, de 75 años; homicidio en grado de tentativa por las lesiones causadas a su padre, de 76; además de detención ilegal y robo con violencia. Durante su comparecencia ante la autoridad judicial, el investigado se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes, en torno a las 23:00, cuando el presunto agresor se desplazó hasta la vivienda de sus padres, situada en la calle Virgen de África, en el barrio de Pescadores de Algeciras. Una vez en el interior, atacó mortalmente a su madre y agredió gravemente a su padre, que tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Universitario Punta de Europa, donde permanece ingresado.

Tras cometer la agresión, el sospechoso se dio a la fuga utilizando el vehículo de sus padres. Horas después, ya en la madrugada del sábado, fue localizado y detenido por la Policía Nacional en el aparcamiento del centro comercial Carrefour Las Palomas, donde se encontraba en el interior del coche. En el momento de su arresto, portaba sustancias psicotrópicas, por lo que fue trasladado previamente a un centro sanitario para su valoración médica, al encontrarse bajo los efectos de las drogas.

Fuentes policiales han confirmado que el detenido cuenta con antecedentes y ha estado en tratamiento psiquiátrico.