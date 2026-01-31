Crimen parricida en Algeciras: un hombre mata a cuchilladas a su madre, deja herido grave a su padre y se da a la fuga

Una mujer de 75 años ha muerto a última hora de este viernes apuñalada, supuestamente, por su propio hijo mientras se encontraba en su domicilio de la calle Virgen de África, en el barrio de Pescadores de Algeciras. El padre, de 76 años, que también se encontraba en la casa, resultó herido de gravedad por las cuchilladas que también le asestó el supuesto agresor, que tras cometer el crimen se dio a la fuga.

La Policía Nacional investiga el homicidio ocurrido en torno a las 23:00, cuando un hombre de 45 años se desplazó hasta la vivienda de sus padres en esta calle de casas bajas en Algeciras. Una vez dentro, atacó mortalmente a su madre, que falleció tras recibir unas 20 puñaladas en diversas partes del cuerpo, entre ellos la cabeza, el cuello y el torso.

Durante el mismo episodio, el padre del agresor, de 76 años, también fue atacado y resultó gravemente herido. Debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser evacuado al hospital Punta de Europa de Algeciras, donde permanece ingresado y está siendo atendido.

Tras cometer la agresión, el presunto autor se dio a la fuga utilizando el coche de sus padres. Según los datos conocidos, el supuesto asesino cuenta con antecedentes policiales y ha estado en tratamiento psiquiátrico.

Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de la intervención e iniciaron una investigación para el esclarecimiento de los hechos que continúa abierta. Asimismo, se mantiene activo el operativo policial para la localización y detención del supuesto parricida.