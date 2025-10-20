Algeciras prepara la instalación de nuevas pistas deportivas de fútbol, baloncesto y balonmano en el Parque Feria

Algeciras ha puesto en marcha la instalación de unas nuevas pistas deportivas en el Parque Feria Antonio Quintero, unas pistas que serán compatibles con la celebración de la Feria Real del mes de junio ya que se podrán desmontar y que no afectarán al normal desarrollo del mercadillo semanal.

Así lo ha explicado este lunes el Ayuntamiento, cuyo equipo de Gobierno ha supervisado los trabajos con la presencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por los tenientes de alcalde delegados de Deportes, Jorge Juliá, y de Urbanismo, Yéssica Rodríguez.

El recinto contará con cuatro pistas de baloncesto y tres de fútbol, estas últimas también adaptables para la práctica de balonmano, todas ellas de acceso libre y gratuito para los vecinos.

El montaje de estas pistas ha sido diseñado para ser plenamente compatible con la celebración de la Feria Real, ya que podrán desmontarse fácilmente durante el montaje de las casetas y volver a instalarse una vez finalicen los festejos. Además, su disposición también permite mantener la actividad habitual del mercadillo semanal.

"Estas nuevas infraestructuras deportivas suponen un paso más en nuestro compromiso con la promoción de la vida activa, saludable y al aire libre, ofreciendo a los algecireños más espacios donde practicar deporte", destacó Landaluce.

Por su parte, Jorge Juliá subrayó que el objetivo de esta actuación es fomentar el deporte base y el ocio saludable, resaltando la versatilidad del proyecto, que “permite compatibilizar el uso deportivo del recinto con otras actividades tradicionales del parque ferial”.

El alcalde también ha hecho un llamamiento al civismo y la responsabilidad de todos los usuarios, pidiendo la colaboración de los vecinos “para cuidar y conservar estas instalaciones, que son patrimonio de todos y están pensadas para el disfrute común”.