El PP elegirá este martes al sustituto de Landaluce al frente de la Comisión de Exteriores del Senado

El Partido Popular hará valer este martes su mayoría absoluta en el Senado para designar a la persona que sustituirá al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al frente de la Comisión de Asuntos Exteriores, un cargo que quedó vacante tras su dimisión por una denuncia presentada por el PSOE, posteriormente archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, y que lleva aparejado un complemento retributivo de hasta 24.337,04 euros anuales.

Landaluce abandonó la Presidencia de esta comisión después de que el PSOE interpusiera una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual en el ejercicio de su cargo como alcalde de Algeciras. A raíz de esta situación, dejó el Grupo Parlamentario Popular, aunque optó por mantener su escaño como senador, integrándose en el Grupo Mixto.

No obstante, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado finalmente la denuncia, al no apreciar indicios suficientes de delito, una decisión tras la cual el regidor ha manifestado su intención de “pedir responsabilidades” a quienes le han acusado con “falsedades”, según sus propias palabras.

Desde la salida de Landaluce, la Presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores permanece vacante, una circunstancia que el PP resolverá este martes con la elección de un nuevo responsable para dirigir este órgano parlamentario.

El cargo cuenta con un complemento salarial de 1.738,36 euros mensuales, que se percibe en 14 pagas y está sometido al régimen general de retenciones y tributación fiscal. Estos pluses son incompatibles entre sí, por lo que la persona elegida solo percibirá el de mayor cuantía si ya cuenta con otro complemento.

Landaluce indicó tras conocer el archivo de la denuncia que “de momento” no solicitará su reingreso en el Partido Popular, al considerar que esa decisión le permite mantener la libertad necesaria para exigir responsabilidades a quienes, según sostiene, le han difamado durante casi un año y medio, desde octubre de 2024.