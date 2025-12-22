El PP y el PSOE chocan por la salud económica del Ayuntamiento de Algeciras

El Grupo Municipal Socialista de Algeciras ha advertido de que el Ayuntamiento finalizará el año con más de 8 millones de euros en facturas pendientes de aprobación. Así lo ha denunciado la portavoz socialista y secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, tras la celebración de la última Comisión de Hacienda del año, que, a su juicio, ha servido únicamente para “confirmar el caos económico” de un gobierno local “incapaz de dar respuesta a las numerosas carencias que arrastra la ciudad”. María Solanes, teniente de alcalde delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Algeciras, niega la mayor: "Frente a la desinformación y los titulares interesados, el Ayuntamiento responde con pagos aprobados, nóminas garantizadas, deuda liquidada y una gestión económica seria, que sigue avanzando en beneficio de la ciudad y de los algecireños".

PSOE

Arrabal ha mostrado su indignación por la situación financiera municipal y ha acusado al ejecutivo local, presidido por José Ignacio Landaluce, de centrar sus esfuerzos en “reforzar una campaña de blanqueamiento” iniciada a comienzos de 2025 con el objetivo, según la dirigente socialista, de “limpiar la deteriorada imagen del alcalde”, actualmente denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y acoso sexual.

“Diga lo que diga la propaganda de Landaluce, la economía municipal de Algeciras no mejora ni está saneada”, ha afirmado Arrabal. La portavoz ha señalado que el Ayuntamiento cerrará el ejercicio “con más de 8 millones de euros en facturas pendientes de aprobación, más de 250 millones de euros de deuda bancaria y una situación económica muy preocupante”, mientras, según ha añadido, el alcalde está “obsesionado con lavar su imagen a cualquier precio”.

La dirigente socialista también ha cuestionado el discurso del gobierno local sobre la existencia de una supuesta “hucha” de 40 millones de euros. “Mientras presumen de ahorro, las barriadas siguen completamente abandonadas y la ciudad carece de servicios públicos en condiciones”, ha denunciado, enumerando problemas como suciedad, contenedores rotos, imbornales atascados, baches en las calles y aceras deterioradas e invadidas por vegetación.

Arrabal ha subrayado además que en la relación de facturas tratada en la Comisión de Hacienda aún figuran gastos correspondientes al mes de marzo, lo que, a su entender, desmiente que el Ayuntamiento esté pagando a los proveedores en un plazo de 20 días. “No se lo creen ni ellos”, ha afirmado, al tiempo que ha calificado de “bulo” la afirmación de que ya no existe deuda bancaria. Según el PSOE, esta deuda ha ido aumentando a lo largo de los últimos 14 años y no se terminará de pagar hasta el año 2070.

Por último, la portavoz socialista ha atribuido la acumulación de facturas sin aprobar al intento del gobierno municipal del PP de “vender una falsa apariencia de buena gestión” y de “seguir engañando a la opinión pública”. En su opinión, esta imagen no se corresponde con “la realidad de una ciudad profundamente endeudada y con graves carencias sin resolver, pese a la elevada presión fiscal”, mientras se anuncian “proyectos grandilocuentes que nunca llegan a materializarse”.

PP

María Solanes ha lamentado profundamente que el Partido Socialista haya elegido precisamente este lunes para intentar echar por tierra la economía municipal, "ignorando de forma consciente y deliberada los avances y logros que se están materializando en tiempo real en este Ayuntamiento", según explica en una nota de prensa.

"Como la propia portavoz socialista ha podido comprobar directamente, se han aprobado los pagos correspondientes al mes de noviembre de muchísimos proveedores, un hecho objetivo que desmonta el discurso alarmista y demuestra que el Ayuntamiento de Algeciras continúa cumpliendo con sus obligaciones y avanzando en la normalización de su gestión económica", continúa el comunicado.

Solanes afirma que este martes 23 de diciembre se abonarán las nóminas de todo el personal municipal, incluyendo la paga extraordinaria, así como la actualización salarial con carácter retroactivo aprobada por el Ministerio de Hacienda hace menos de un mes, garantizando así los derechos de los empleados públicos y el cumplimiento estricto de la normativa estatal.

"En materia de deuda bancaria, los hechos hablan por sí solos. Tras la aprobación en Pleno el pasado viernes de la modificación y la incorporación de crédito, este equipo de gobierno ha programado ya el pago para liquidar definitivamente los dos últimos préstamos que permanecían activos: cancelación total del préstamo de La Caixa y con Dexia", añade, antes de explicar que se trata de los dos últimos préstamos" de un total de 31 operaciones financieras heredadas de etapas anteriores, suscritas a intereses impagables e impensables, muchos de ellos con el respaldo del propio Partido Socialista".

"Pero no solo eso. Este mismo lunes se ha establecido contacto con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para solicitar la cancelación anticipada de parte de uno de los préstamos vigentes, avanzando así en la reducción definitiva de la carga financiera del Ayuntamiento", manifiesta Solanes, que concluye: "Este equipo de gobierno no admite lecciones en materia económica de quienes contribuyeron de forma directa a generar la situación financiera que hoy se está corrigiendo con rigor, responsabilidad y hechos contrastables".