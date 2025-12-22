Algeciras cierra 2025 con luz verde para demoler la Audiencia Provincial y autorizar un centro deportivo en los Salesianos

El Ayuntamiento de Algeciras ha despedido el año urbanístico con una batería de decisiones. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha destacado este martes los acuerdos adoptados en la última sesión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 2025, celebrada bajo la presidencia de la teniente de alcalde delegada del área, Yéssica Rodríguez, y que suponen un nuevo impulso a proyectos largamente esperados por la ciudad.

Entre los asuntos más relevantes figura la aprobación del proyecto de demolición del actual edificio de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, un paso imprescindible para avanzar en la construcción de la futura Ciudad de la Justicia de Algeciras. Se trata de un trámite administrativo que permitirá, ya en la próxima sesión de la Gerencia, dar luz verde al proyecto para levantar en este mismo enclave una infraestructura judicial moderna, eficiente y adaptada a las necesidades actuales y futuras del partido judicial.

Recreación de la futura Ciudad de la Justicia de Algeciras. / Junta de Andalucía

Landaluce ha subrayado que este avance acerca de forma definitiva un proyecto “histórico” para la ciudad, que supondrá una transformación urbanística de primer orden en la avenida Virgen del Carmen y una mejora sustancial del servicio público de justicia. El edificio actual, cedido por el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía junto a una parcela de 3.572 metros cuadrados, presenta un notable deterioro y carece del espacio necesario para adaptarse al nuevo modelo judicial recogido en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, motivo por el que la administración autonómica optó por su demolición.

La operación cuenta ya con respaldo presupuestario. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado mes de julio un expediente de gasto de 29,27 millones de euros (IVA incluido) para la contratación de las obras, que tendrán una duración estimada de 38 meses y se financiarán con cargo al presupuesto de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública hasta el año 2029. Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció recientemente que los trabajos comenzarán antes del verano de 2026, un horizonte temporal que sitúa el proyecto en la recta final de su tramitación.

Relacionado Juanma Moreno anuncia el comienzo de la construcción de la Ciudad de la Justicia de Algeciras antes del verano de 2026

Un gran complejo deportivo en Salesianos

La sesión de la Gerencia también ha servido para aprobar la licencia del futuro centro deportivo del Colegio María Auxiliadora–Salesianos, promovido por la empresa Enjoy Wellness Gestión Deportiva SL. El proyecto contempla una actuación sobre una superficie superior a los 9.000 metros cuadrados, con una inversión cercana a los diez millones de euros, y convertirá este enclave en uno de los grandes polos deportivos de la ciudad.

El diseño del complejo combina el uso educativo con la apertura a la ciudadanía, garantizando en todo momento la continuidad de la actividad lectiva del centro. El edificio contará con un acceso principal en la primera planta, con un vestíbulo a doble altura, zona de control, área de vending y espacios infantiles como ludoteca y sala kids, abiertos a la plaza exterior. Desde este nivel se accederá a los vestuarios generales, la zona administrativa y un área de crossfit con salida directa al patio escolar.

La zona acuática incluirá una piscina semiolímpica, otra de aprendizaje y un spa, además de sauna, baño turco y espacios adaptados para menores y personas con movilidad reducida. En la segunda planta se ubicará una sala fitness de más de 1.000 metros cuadrados, junto a cuatro salas de actividades dirigidas. La tercera planta incorporará una pista de pádel, una piscina exterior con solárium y un pabellón deportivo exclusivo para el colegio, con pista reglamentaria y conexión directa con el centro educativo.

Este proyecto se verá reforzado, además, por la reurbanización prevista de las calles Salamanca, Salesianos y un tramo de María Auxiliadora, una actuación que mejorará la movilidad peatonal, la accesibilidad y la integración urbana de toda la zona.

Recreación de cómo quedaría el nuevo centro deportivo, a la derecha, respecto a la actualidad, a la izquierda. / E. S.

Nuevas iniciativas para dinamizar la ciudad

Por último, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado también luz verde a la licencia para la apertura de un nuevo restaurante en la calle Emilio Castelar.