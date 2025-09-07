El pontón de Algeciras y el sitio del Realejo

Tras un largo y cálido verano donde los incomprensibles incendios han marcado la triste actualidad nacional, regresamos con la esperanza de que el Veranillo del Membrillo sea más benévolo... Sean todos bienvenidos. Siguiendo en el contexto económico de aquel feriado junio de 1871 en el que se hizo balance de los diferentes festejos, así como de la importante presencia británica durante el desarrollo de los mismos, según se hizo público: La feria y las corridas de toros anuales que tienen lugar en Algeciras, presentan el mismo aspecto que en ocasiones anteriores. Las corridas apenas estuvieron á la altura debido a la inferioridad de los toros, con una ó dos excepciones. Antonio Carmona El Gordito se salvó por poco ya que el toro le desgarró la chaqueta y afortunadamente no llegó al cuerpo. La plaza de toros estuvo muy concurrida y la feria especialmente ayer estuvo muy animada estando el elemento inglés muy presente.

Y para facilitar que aquel elemento inglés pudiese acudir, gastar y disfrutar de la algecireña feria, se procedió a: "Admitir la proposición presentada por D. Juan Aguilar Blanco al arrendamiento del derecho de pasaje de la barca del río Palmones de los propios de Algeciras y Los Barrios, mandando que bajo ella se anuncie y celebre nueva subasta". Como así se hizo. Y para que el elemento foráneo o autóctono no sufrieran abusos en sus adquisiciones también se procedió a: "Admitir la proposición presentada al Ayuntamiento de Algeciras por D. Antonio Gutiérrez y Monasterio para el arrendamiento del uso voluntario de pesas y medidas, mandando que bajo ella se anuncie y celebre nueva subasta".

Al mismo tiempo que algecireños y allegados disfrutan de la anual Feria Real, la situación del país está para pocas celebraciones, según un esperanzador análisis que en humorístico tono se hace público: "Aplazada la crisis, regados los campos con suaves y frecuentes lluvias, desaparecida la plaga de langosta que amenazaba devorar nuestros sembrados, y los carlistas se calman; aún parece que podríamos confiar en un porvenir apacible... sino tuviéramos tantas deudas. Y si de deudas se trataba para paliar la pública crisis, con la misma “herramienta” pretende superar la privada el vecino de Algeciras Rafael Carceller Manuel, quién: pidió en préstamo al comerciante José Rodríguez España, la cantidad de 2.000 pesetas á devolver en un año y al interés del 1% mensual sobre dicho capital mientras no lo devuelva, cuyo interés satisfará mensualmente. Para ello, Rafael Carceller, puso como garantía las siguientes propiedades: Dos casas, número 1 y 3 en la calle de Monet, esquina á la de Tarifa, por cuya calle tiene puerta [...] dando su frente al Levante. Las adquirió por compra que hizo a José Díaz Ramírez en 27 de Octubre de 1862. También es dueño de otra casa en la calle Tarifa, número 11, que linda por la derecha con el Levante [...] y la adquirió al Díaz Ramírez en Noviembre de 1861".

Gutiérrez Monasterio presenta una proposición al Ayuntamiento de Algeciras. / E.S

Al mismo tiempo que en Algeciras el vecino Carceller ha de hacer frente privadamente a la deuda contraída poniendo dos casas con puertas a dos calles, la Administración provincial ha de conciliar tributariamente a dos ayuntamientos con salida a una misma aduana y ante la expectante mirada de los comerciantes e industriales del resto de la comarca, cuando: "Examinado el expediente de subasta formado por el Ayuntamiento de San Roque para arrendar el arbitrio de un real en carga de las que pasen por La Línea á la plaza de Gibraltar, se acordó aprobar el remate que aparece celebrado á favor de D. Diego Herrera por la suma de 4.574 escudos y que se devuelvan las actuaciones al Alcalde, fijando al comunicar la aprobación la parte que corresponde á San Roque y la que ha de percibir la Línea por este arbitrio".

Por aquellos días de reparto de arbitrios entre localidades de la zona, y en sesión del Congreso de Diputados, nuestra ciudad vuelve a estar presente en boca de uno de los representantes de la patria, como lo era el conservador conde de Veragua, cuando en uso de la palabra, expresó: "También dice su S.S. que le evoca que en época liberal se hable de pontones. Esta es la palabra técnica que se emplea para designar el centro que sirve de matriz á las pequeñas barcas que existen en el puerto de Algeciras para defender los intereses de la nación contra los peligros del contrabando. Efectivamente el pontón existente en Algeciras, estaba al mando de un comandante de Marina, con sus respectivos jefes de sección, dependientes todos del llamado Departamento de Marina de Cádiz".

Al mismo tiempo que en el siempre lejano -sobre todo para abordar los problemas de la zona- Congreso parece preocupar la falta de medios con los que las autoridades destinadas en Algeciras han de afrontar el problema del contrabando, las instituciones más cercanas abordan el tan necesario día a día para una buena administración del territorio, cuando: "Se acuerda se celebre también una nueva subasta del arbitrio de cuatro cuartos en cargas de carbón, corcha y curtido que se apilen en el punto de Palmones, bajo el tipo de las dos terceras partes de la tasación primitiva y en caso de no dar resultado verifíquese nueva licitación bajo el tipo que el Ayuntamiento desee". También y en el mismo contexto económico, se procede al llamado técnicamente: "Repartimiento de la contribución territorial para el ejercicio de 1871/72", correspondiendo a nuestra ciudad lo que sigue: "Riqueza. Cupo de contribución líquida imponible que para el Tesoro al 18 % tiene cada pueblo de gravamen... Algeciras 572 pesetas 935 céntimos".

Propuesta para el derecho de pasaje de la barca del río de Palmones. / E.S

Y mientras se procura una buena administración económica de los escasos recursos disponibles la lucha política parece alcanzar a los departamentos de las instituciones, como así se puede entrever por la denuncia que realiza el algecireño y vicepresidente de la Diputación provincial gaditana: "D. José González de la Vega se lamentó de que por alguna dependencia administrativa y especialmente por la sección de Fomento se creasen entorpecimientos y obstáculos á la buena marcha de los asuntos despachados por la Comisión, cuyos acuerdos se examinaban con cierta prevención procurando, al parecer, encontrar ocasión de suspenderlos y revisarlos". Aquella situación perjudicaba gravemente a los intereses del Campo de Gibraltar, pues entre los asuntos despachados por aquella obstaculizada comisión se encontraban, entre otros, la carretera de Medina á Los Barrios o la construcción del puente sobre el río de las Cañas.

Coincidente con las oscuras intenciones que procuran encontrar ocasión para perjudicar, una y otra vez, el buen desarrollo público de la provincia, diáfanos procedimientos legales procuran todo lo contrario: Por el juez de Primera Instancia de Algeciras D. Rafael Bozo y Camargo [...] se instruye el oportuno expediente en mi juzgado que autoriza la enajenación que se expresa: Una huerta nombrada de Varela en el sitio del Realejo término de esta Ciudad de Algeciras, inmediata a la población y procedente del Clero, de Cabida de cuatro fanegas y dos celemines de marco real [...] linda al Norte con Patrimonio del Presbítero Rojas y el Camino de Tarifa; por el Sur y Oeste con el Río de la miel; y por Este con la Calle de Tarifa. Algeciras necesita y lucha por la productividad de su pequeño tejido agrario.