La Policía Local impone diez sanciones en una campaña de control del transporte escolar en Algeciras

Uno de los controles realizados por la Policía Local algecireña a un autobús escolar.

La Policía Local de Algeciras, en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha llevado a cabo una exhaustiva campaña de inspección sobre vehículos dedicados al transporte escolar que se ha saldado con la imposición de diez denuncias administrativas por diversas irregularidades.

El primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid, ha presentado este martes el balance de la operación, en la que se sometieron a inspección un total de 25 autocares escolares. Los agentes realizaron pruebas de alcoholemia a todos los conductores, obteniendo resultados negativos en el cien por cien de los casos, un dato que el edil ha valorado positivamente.

Sin embargo, los controles sí revelaron incumplimientos relacionados con la seguridad y el mantenimiento de los vehículos. La mayoría de las sanciones impuestas, seis en total, corresponden a autocares que carecían de los martillos rompecristales reglamentarios, un elemento de seguridad fundamental para situaciones de emergencia.

Además, se detectaron dos vehículos que superaban los dieciséis años de antigüedad permitidos al inicio del curso escolar, incumpliendo así la normativa vigente sobre la antigüedad máxima de los autocares destinados al transporte de escolares.

Las irregularidades también afectaron a la documentación obligatoria: un vehículo circulaba sin el seguro de viajeros preceptivo, mientras que otro presentaba una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desfavorable, lo que pone en cuestión sus condiciones técnicas para circular.

Durante la campaña, los agentes realizaron una verificación exhaustiva de todos los aspectos relacionados con la actividad. Se comprobó la documentación relativa a las autorizaciones administrativas necesarias para la prestación del servicio de transporte escolar, así como las condiciones técnicas de cada vehículo y sus elementos de seguridad.

La inspección también se centró en los conductores profesionales, revisando su habilitación específica para el transporte escolar, la vigencia de sus permisos de conducción y el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso establecidos por la normativa del sector.

Este tipo de campañas forma parte de las actuaciones periódicas que realizan las autoridades para garantizar la seguridad de los menores durante sus desplazamientos escolares, un servicio que utilizan diariamente miles de familias en el municipio.