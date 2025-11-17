Las fiestas y cotillones de Navidad en Algeciras con hasta 300 asistentes quedan exentas de vigilante de seguridad

El Ayuntamiento de Algeciras ha iniciado el proceso para tramitar las autorizaciones necesarias que permitan organizar fiestas y cotillones los días 24 y 31 de diciembre en locales privados. Así lo ha anunciado el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid, quien ha subrayado que el objetivo principal es garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de estos eventos en unas fechas de alta afluencia.

Según informa el Consistorio, podrán celebrarse este tipo de fiestas en aquellos establecimientos que acrediten el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente. Los locales que ya cuenten con una licencia municipal de apertura en vigor —o con una habilitación que ampare expresamente estas actividades— no necesitarán solicitar una autorización adicional; sin embargo, deberán comunicar formalmente al Área de Seguridad Ciudadana la celebración del evento para su debida supervisión.

Para los casos en los que sí sea necesaria una autorización extraordinaria, los titulares de los establecimientos deberán presentar una solicitud acompañada de un certificado de seguridad y solidez del local, así como un proyecto técnico que avale la adecuación del recinto para la actividad prevista. Este proyecto debe garantizar las condiciones de seguridad, higiene, accesibilidad, confort y control de ruidos, además del cumplimiento de la normativa de protección contra incendios, el Código Técnico de Edificación y la legislación ambiental aplicable. Toda la documentación debe estar firmada por personal técnico competente.

A ello se suma la obligación de aportar el recibo y copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor, así como una copia autenticada del contrato con una empresa de seguridad privada autorizada por el Ministerio del Interior.

El Ayuntamiento fija el próximo viernes 28 de noviembre como fecha límite para presentar las solicitudes y la documentación requerida. Además, recuerda que los locales autorizados deberán respetar estrictamente el aforo permitido, asegurar el correcto funcionamiento de todas las medidas de seguridad y mantener las salidas y puertas de emergencia señalizadas, accesibles y operativas durante todo el evento, bajo supervisión permanente del personal asignado.

También será obligatorio disponer de la dotación mínima de vigilantes de seguridad, que variará en función del aforo: un vigilante para locales de entre 300 y 450 personas; dos para aforos de 451 a 750; tres cuando se alcancen entre 751 y 1.000 asistentes; y cuatro para más de 1.000 personas, incrementándose el número en una unidad adicional por cada fracción de mil asistentes.