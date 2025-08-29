La Policía Nacional desmantela en Algeciras una ‘narcoguardería’ con 400 kilos de hachís

Más de 400 kilos de hachís en el interior de una vivienda abandonada en la barriada Padre Flores de Algeciras.

Agentes de la Policía Nacional han intervenido más de 400 kilos de hachís en el interior de una vivienda abandonada de la barriada Padre Flores, en la zona sur de Algeciras, que era utilizada como narcoguardería por una organización criminal dedicada a la introducción de droga en España.

El hallazgo se produjo durante una operación desarrollada dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. En el inmueble, que servía como escondite para la sustancia con el objetivo de eludir el control policial e impedir la identificación de los responsables, los agentes localizaron diez fardos de hachís.

Fruto de las investigaciones posteriores, la Policía logró detener a una persona vinculada con los hechos, que pasó a disposición judicial el 27 de agosto de 2025. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La incautación refuerza el dispositivo de presión policial sobre las redes de narcotráfico en la zona, donde en los últimos meses se han desarrollado operaciones que han permitido frustrar intentos de alijo en playas y embarcaciones rápidas, con varias detenciones practicadas.

Aunque en los últimos años las organizaciones criminales han tratado de diversificar sus rutas de entrada de cocaína y hachís a través de la costa de Huelva o del río Guadalquivir, el Campo de Gibraltar sigue siendo un enclave estratégico para las mafias que operan en el Estrecho.