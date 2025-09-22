La Policía Nacional arresta a un hombre con 20 detenciones anteriores por robar en varios taxis en Algeciras

Agentes de la Policía Nacional en Algeciras han detenido a un hombre como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en la ciudad durante los últimos días. El detenido acumula más de veinte arrestos anteriores.

Los hechos se iniciaron el pasado 16 de septiembre alrededor de las diez de la noche, cuando un taxista estacionó su vehículo en la calle Guadix. Al regresar una hora después, comprobó que habían fracturado la ventanilla delantera derecha, forzado el interior del coche y sustraído un monedero con 50 euros en efectivo, además de causar daños en un datáfono.

Esa misma noche, en la calle José Espronceda, se registró un robo similar en otro taxi estacionado en un garaje. En este caso, el autor fracturó la ventanilla delantera izquierda y sustrajo diversa documentación.

Las gestiones policiales permitieron localizar y detener al presunto autor el pasado miércoles sobre las seis de la tarde. En el momento del arresto, el individuo portaba un disco duro y un cable de ordenador que habían sido sustraídos previamente de un despacho de la Junta de Andalucía ubicado en la avenida Virgen del Carmen.

Las pesquisas también vincularon al detenido con un nuevo delito de hurto, consistente en la sustracción de un patinete eléctrico en la avenida de Aguamarina. La Policía Nacional mantiene una lucha constante contra este tipo de ilícitos, que afectan directamente al desempeño laboral de los taxistas, ya que los daños ocasionados en los vehículos a menudo los dejan inservibles para su trabajo.