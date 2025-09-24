La Policía Nacional y Aduanas detienen a dos menores que actuaban como "puntos" para los narcotraficantes en Cala Arena

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria detuvieron a finales de agosto a dos menores de edad que actuaban como "puntos" para una red de narcotráfico en la zona de Cala Arena, en Algeciras. Los puntos, en el argot, son las personas que se encargan de avisar a las redes del tráfico de drogas de la presencia de las autoridades para facilitar la llegada y entrega de los alijos. Además, la intervención de las autoridades se saldó con la aprehensión de 852 kilos de hachís que habían sido desembarcados en esta zona del litoral del término municipal.

La intervención conjunta, de la que se ha informado este miércoles, tuvo lugar a finales de agosto, cuando los agentes detectaron la llegada a la playa de Cala Arena de una embarcación semirrígida, donde esperaba un grupo de paqueteros que comenzaron a descargar la droga. Al percatarse de la presencia policial, huyeron a pie hacia la zona de monte, ocultándose entre la densa vegetación. Minutos después, en un área de difícil acceso próxima al faro de Punta Carnero, los investigadores localizaron 21 fardos de arpillera que contenían hachís con un peso bruto de 852 kilogramos.

Dentro del perímetro de seguridad, los agentes interceptaron a dos menores que intentaban huir de la zona y, tras comprobar que ejercían funciones de “punto de vigilancia”, fueron arrestados por su presunta implicación en la descarga del alijo.

La investigación continúa abierta con el objetivo de identificar al resto de integrantes de la red criminal y proceder a su detención. Los agentes han constatado que la organización empleaba a menores de edad en labores de apoyo y que trataban de introducir la droga mediante embarcaciones semirrígidas para su posterior transporte en vehículos de carga.