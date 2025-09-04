La Policía Nacional y Aduanas intervienen 90 kilos de cocaína en el Puerto de Algeciras

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han anunciado este jueves la intervención de 90 kilos de cocaína en el Puerto de Algeciras. La droga se encontraba oculta entre carga legal en un contenedor de mercancías y fue aprehendida en una operación el pasado 23 de julio, si bien ha trascendido ahora.

Los investigadores centraron sus sospechas en los contenedores llegados ese día al Puerto y localizaron el envío de la droga en uno de ellos, procedente de Panamá que transportaba poliuretano. En su interior se encontraba la droga repartida y oculta en tres mochilas de grandes dimensiones. Los paquetes se encontraban rotulados con la marca "Porsche" para identificar a la red encargada del envío.

Se trataba, por tanto, de un intento de alijo introducido mediante el método del "gancho ciego", que consiste en ocultar el estupefaciente en un envío comercial ordinario y legal sin que su emisor o receptor tengan conocimiento de que el transporte también se aprovecha para llevar la droga.

La Policía no ha informado de que se haya practicado detención alguna a raíz de esta intervención.