La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína en la barriada algecireña de La Granja

La Policía Nacional ha desarticulado un activo punto de venta de cocaína en la barriada de La Granja, en Algeciras, en un operativo que ha permitido detener a un individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública. La actuación supone un nuevo golpe al tráfico minorista de drogas en la ciudad y da respuesta a la preocupación vecinal por la inseguridad en la zona.

La investigación arrancó en junio de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un vendedor de cocaína que operaba desde su domicilio. Las primeras pesquisas confirmaron que numerosos compradores se desplazaban a diario a las inmediaciones del inmueble, generando un ambiente de malestar y riesgo para los vecinos.

El responsable realizaba las transacciones tanto en el interior de su vivienda como en bares de la barriada, e incluso bajo la modalidad conocida como “telecoca”, entregando las dosis previamente concertadas a los clientes en distintos puntos de Algeciras. Durante la investigación, los agentes identificaron plenamente al investigado y documentaron la actividad ilícita, que incluía desplazamientos de compradores en vehículos estacionados a veces en doble fila o a pie, efectuando ventas durante todo el día.

El operativo culminó con la entrada y registro en el domicilio del sospechoso, donde se intervinieron diversas dosis de cocaína preparadas para la venta, ocultas en compartimentos de las motocicletas que utilizaba. En total, la Policía Nacional se incautó de 33 gramos de cocaína, 319 cajetillas de tabaco de contrabando y dinero fraccionado presuntamente procedente de las ventas, procediéndose a la detención de una persona como presunta autora de los hechos.

La actuación ha sido valorada positivamente por los vecinos de La Granja, que llevaban meses denunciando la presencia de compradores y vendedores en la zona.