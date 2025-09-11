La Policía Local de Algeciras precinta una tienda de chucherías de la calle Sevilla por contrabando de tabaco

La Policía Local de Algeciras ha precintado una tienda de chucherías de la céntrica calle Sevilla por la venta de tabaco de contrabando. El negocio permanecía este jueves cerrado y con un visible precinto en el que se hace constar el cese de la actividad comercial por orden de la Policía Local y la Agencia Tributaria. El expediente abierto se encuentra ahora pendiente de una sanción administrativa de la Agencia Tributaria.

Este tipo de actuaciones forman parte del trabajo habitual de vigilancia que desarrolla la Policía Local. Entre otros objetivos, busca combatir el comercio ilegal en la ciudad y proteger a los menores frente al consumo temprano de alcohol y tabaco.