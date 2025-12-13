La Policía Local multa y lleva a Fiscalía a los participantes en la motorada ilegal del 25 de octubre en Algeciras

La peligrosa concentración ilegal de motoristas celebrada el pasado 25 de octubre en Algeciras ya tienen consecuencias. La Policía Local ha impuesto numerosas denuncias de tráfico y ha remitido diligencias a la Fiscalía de Seguridad Vial tras identificar a varios de los participantes en la motorada, que fue difundida por sus propios protagonistas en redes sociales.

Los vídeos, que se hicieron virales en Instagram, muestran a decenas de conductores realizando caballitos, maniobras sin manos, circulación por aceras y adelantamientos temerarios, tanto en zonas urbanas como en tramos de carretera. Entre los escenarios aparecen el Parque Feria, la barriada de El Saladillo, la carretera de Botafuegos, la avenida de América y caminos sin asfaltar del entorno de Los Alamillos.

Tras la publicación de las imágenes, el Grupo de Atestados e Investigación de Siniestros Viales de la Policía Local inició una investigación por delitos continuados contra la seguridad vial, analizando el material audiovisual y rastreando la organización de la quedada. Los agentes han podido comprobar que los motoristas se citaban combinando perfiles abiertos en redes sociales con grupos cerrados de mensajería, donde se concretaban hora y lugar de inicio.

Como resultado de estas actuaciones, varios de los implicados han sido plenamente identificados y han recibido cuantiosas sanciones por las numerosas infracciones cometidas, además de quedar bajo investigación judicial. El atestado ha sido remitido a la Fiscalía de Algeciras, que continuará con las diligencias.

El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha advertido de que este tipo de conductas “ponen en grave riesgo la vida de quienes las protagonizan y la del resto de usuarios de la vía pública” y ha dejado claro que no se tolerará que la ciudad se convierta en un circuito improvisado.

El Ayuntamiento insiste en que la Policía Local continuará vigilando y actuando frente a este tipo de concentraciones ilegales y recuerda que no es la primera vez que se detectan episodios similares en la ciudad y en otros municipios del Campo de Gibraltar.