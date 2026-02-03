La Policía Local de Algeciras detiene a un hombre que había robado a punta de cuchillo una furgoneta de Algesa

Un grupo de agentes de la Policía Local de Algeciras detuvo en la madrugada de este martes en el centro de la ciudad a un peligroso individuo que, unos minutos antes, había robado a punta de cuchillo una furgoneta de la empresa municipal Algesa.

Los hechos, según fuentes policiales consultadas por Europa Sur, tuvieron lugar en torno a las 02:30 en el entorno de la plaza Marqués de Verboom, cuando el ladrón intimidó con un arma blanca a un trabajador de la empresa municipal de limpieza que se encontraba con el vehículo.

La rápida movilización de la Policía Local permitió que, pasados pocos minutos, el ladrón fuese localizado en las inmediaciones. Pese a que los agentes le requirieron con insistencia que tirase al suelo el cuchillo con el que les amenazaba, el individuo se negó. En ese instante, uno de los agentes realizó dos disparos de carácter disuasorio, que lograron distraer al ladrón el tiempo suficiente como para ser inmovilizado por varios policías y esposado, no sin antes presentar gran resistencia.

Tras ser trasladado a un centro médico para ser sometido a una revisión, los policías condujeron al detenido a la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras, en el barrio del Embarcadero.