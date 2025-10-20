La Policía activa un dispositivo de búsqueda para encontrar a Virginia Crespo, desaparecida en Algeciras

La Policía Nacional ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar a Virginia Crespo Arana, una mujer de 67 años desaparecida en Algeciras desde la mañana del domingo 19 de octubre.

Según el aviso difundido por la Comisaría Local de Algeciras, Virginia salió de su domicilio, situado en la Plaza Inmaculada número 3, portal 4, bloque B, alrededor de las 8:00, portando su documentación y tarjeta de crédito. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias de ella.

La alerta policial incluye una descripción detallada de la desaparecida. En el momento de su desaparición, vestía un vestido marrón largo, con cuello tipo “babero” y dibujos en tonos fucsia y verde pistacho en la parte baja. Además, llevaba un bolso de tela color dorado metalizado.

La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para localizarla. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede ponerse en contacto con el 091 o el 956 58 84 06, o acudir a la comisaría más cercana.