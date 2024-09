Polémica en la comunidad islámica de Algeciras tras las acusaciones de financiación yihadista

Algeciras/La comunidad musulmana de Algeciras enfrenta una creciente división tras las críticas vertidas por Driss Mohamed, portavoz de la mezquita Al Rahma en el barrio de El Saladillo, contra el imán Ayman Adlbi. Este último, pese a estar investigado por la Audiencia Nacional por su presunta implicación en la financiación de grupos yihadistas, preside la Comisión Islámica de España (CIE), el órgano oficial de representación del islam ante el Gobierno, y la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), un enorme poder que hace peligrar la continuidad de Driss Mohamed como delegado de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri) en el Campo de Gibraltar.

Durante este fin de semana, Ayman Adlbi imparte diversas charlas en la mezquita Al-Huda, el principal lugar de oración para los musulmanes de Algeciras. El anuncio de estas jornadas, anunciadas por Europa Sur, provocó una reacción por parte de Driss Mohamed, quien, a través de un vídeo difundido en redes sociales, criticó abiertamente a Adlbi por presuntamente estafar a los fieles para financiar a los yihadistas de Al Qaeda. Estas acusaciones han llevado a Adlbi a buscar su destitución como delegado de la Feeri, que ampara a la mezquita Al Rahma.

Varios hombres rezan en la mezquita Al-Huda, situada en la calle Montero Ríos. / Erasmo Fenoy

Carta de Driss Mohamed: “Sobre el islam. Callar y vivir o hablar y morir”

En una carta enviada este domingo, 29 de octubre, a este periódico y titulada Sobre el islam. Callar y vivir o hablar y morir, Driss Mohamed, nacido en Ceuta, expone su postura, defendiendo la necesidad de alzar la voz en contra de aquellos que se han alejado de los principios del islam. Mohamed afirma:

"Gracias a Allah que nos ha dado el don del habla para poder expresar lo que pensamos, sabiendo de antemano que lo que se diga nos hace prisioneros de nuestras palabras.

Estos días atrás tuve una entrevista en un medio donde hablaba sin tapujos sobre cierto personaje [Ayman Adlbi]. Pues bien quiero que sepáis que he recibido una regañina por decir a mi parecer alguna que otra verdad. Pero, por otro lado, he recibido muchas muestras de apoyo y ánimos porque hay personas que piensan que sólo he dicho la verdad, sin más ánimo de ofensa ni menosprecio que decir lo que siento.

Los que no sólo nos sentimos españoles sino que lo somos de nacimiento y conciencia, sentimos un dolor muy intenso cuando un acto repudiable se lleva a efecto en nombre de Allah

La historia es más larga de lo que a simple vista parece, pero me voy a ahorrar los detalles para no parecer victimista. Pues bien, hasta el día de hoy se mantiene activa una llama para proclamar la libertad y la dignidad de la persona que profesa el islam como modo de vida. Acostumbrados a despellejarnos entre nosotros no veo incongruente decir algunas verdades aunque les molesten a los que se arrogan poderes y sus pupilos hambrientos de poder, representantes sin haber sido elegidos de forma democrática.

Precisamente, nos gustaría que la democracia fuera el modus vivendi de algunas asociaciones y federaciones españolas. Pues nada mas lejos de la realidad. Los que no sólo nos sentimos españoles sino que lo somos de nacimiento y conciencia, sentimos un dolor muy intenso cuando un acto repudiable se lleva a efecto en nombre de Allah. Como el cruel asesinato del sacristán Diego Valencia, el intento de atentado en el tren de París o las elucubraciones para cometer atentados en Algeciras o cualquier otro punto de España.

Que sepan los que quieran saber, que no permitiré en la medida de mis posibilidades que nadie ponga en peligro la buena vecindad, la buena voluntad y hermandad que existen actualmente en Algeciras, quede dicho.

Somos pocos, pero somos suficientes para dar un giro a esta situación. Los que parlotean hablando de esto o de aquello ya han quedado retratados con su silencio. De nada os servirá llamar a unos y a otros para acallarme, no servirá de nada. Más fuerte alzaré la voz. Salam u aleikum".

Una mujer sostiene una cartulina con un lema defendiendo el islam, en el sitio donde un hombre de origen marroquí asesinó al sacristán Diego Valencia de la iglesia de La Palma en Algeciras. / Efe

Las tensiones dentro del islam en España

Ayman Adlbi, reelegido recientemente como líder de la Comisión Islámica de España (CIE), es investigado desde 2021 por su presunta implicación en la financiación de grupos yihadistas a través de donaciones de sus fieles. Sin embargo, sigue ostentando cargos de liderazgo, lo que ha generado controversia dentro de la comunidad musulmana, especialmente en mezquitas como Al Rahma, que se ha destacado por su postura moderada y su independencia de Ucide, la organización liderada por Adlbi.

Hasta hace poco, la Feeri, a la cual pertenece la mezquita Al Rahma, mantenía una postura crítica hacia Adlbi. Sin embargo, recientemente ha cambiado su posición, brindando apoyo al imán. Este giro inesperado ha debilitado la defensa de Driss Mohamed dentro de la comunidad, mientras la presión para su destitución se intensifica.

La mezquita Al Rahma ha sido un pilar de la convivencia en el barrio de El Saladillo, promoviendo una visión moderada y pacífica del islam. La posible destitución de Mohamed, junto con la creciente influencia de Adlbi, plantea preocupaciones sobre el futuro y el signo de la comunidad islámica en Algeciras.

Entrada a una mezquita en Algeciras. / Erasmo Fenoy

Esta controversia ha traspasado incuso las fronteras de la comunidad islámica y ha llegado al ámbito político. El partido Vox ha solicitado el cierre de la mezquita Al-Huda por haber permitido que Adlbi participe en las 'Jornadas de la Sabiduría', orientadas a educadores y jóvenes del barrio y que buscan proporcionar formación sobre la religión islámica.

Por su parte, Mohamed Mkaden, uno de los responsables de la mezquita, ha defendido la presencia del predicador afirmando que "fue él quien se ofreció a dar una charla". "No podemos negar su voluntad", añadió a este periódico a la vez que subrayó que Adlbi sigue siendo el máximo responsable de la comunidad islámica en España y que no ha sido condenado, pese a estar bajo investigación.