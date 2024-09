El responsable de la mezquita Al-Huda de Algeciras sobre la llegada de un investigado por terrorismo: "No vamos a permitir mensajes radicales"

Algeciras/"No habíamos pensado en ningún momento que la participación del imán Ayman Adlbi se convertiría en algo polémico", ha defendido este lunes Mohamed Mkaden, uno de los responsables de la mezquita Al-Huda, situada en la Villa Vieja de Algeciras a raíz de la celebración de unas jornadas sobre educación religiosa en sus instalaciones, como adelantó Europa Sur.

Mohamad Ayman Adlbi, médico de profesión y actual presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), es investigado por la Audiencia Nacional desde 2019 por su supuesta implicación en una causa sobre financiación del terrorismo yihadista en Siria. "Fue él quien se ofreció a dar una charla durante las jornadas", puntualiza a este periódico Mkaden. "No podemos negar su voluntad". "Se trata de una persona que no ha sido condenada, máximo responsable de la comunidad islámica en España, y que sigue ejerciendo sus cargos institucionales a pesar de la investigación" añade. "Incluso fue recibido por el rey Felipe VI".

Bajo la denominación de 'Jornadas de la Sabiduría', el evento programado entre el 27 y 29 de septiembre consiste en varias conferencias dirigidas a orientar a los educadores de Algeciras sobre religión islámica, así como a los jóvenes del barrio. No obstante, el responsable de la mezquita Al-Huda, la mayor de la ciudad, ha advertido que la presencia de Ayman Adlbi y de su pupilo, Hisham Muhammad, no supondrá la difusión de mensajes radicalizados: "No lo vamos a permitir", ha afirmado tajante. "Desde el año 2008, cuando abrimos la mezquita, transmitimos un mensaje moderado sobre la realidad del islam dirigido a los niños que nacen en España". Y agrega: "Gracias a Dios, ninguno de nuestros jóvenes ha salido con ideas radicales".

Mkaden ha avanzado que ha contactado con las autoridades españolas en Algeciras tras la polémica surgida por el cartel anunciador de las jornadas, y ha asegurado que "si nos aconsejan que es malo para la comunidad, que la presencia de Adlbi no es segura o que perjudica nuestra imagen, las cancelaremos de inmediato". No descarta, incluso, que las intervenciones se transmitan en directo de forma online para garantizar la transparencia de sus contenidos. "Nuestras puertas están abiertas", ofrece.

Según el informe de la Audiencia, el líder islámico aconseja a sus estudiantes textos del clérigo Umar Sulaiman Al-Ashqar, que perteneció a la organización integrista Hermanos Musulmanes. Además, la Policía le acusa de recomendar a sus alumnos de la Mezquita Central de Madrid libros de predicadores salafistas y wahabistas radicales, lecturas a las que recurren grupos yihadistas "para justificar sus acciones" o lobos solitarios como Yassine Kanjaa, quien perpetró un atentado contra varias iglesias de Algeciras en enero de 2023.