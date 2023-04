Podemos Algeciras presenta su candidatura para las elecciones municipales

Podemos Algeciras ha presentado este lunes in extremis su candidatura a las elecciones municipales de 2023. La formación morada se presenta en solitario y será la tercera opción de izquierdas que concurra en la ciudad -en 2019 solo fue una integrada en Adelante Algeciras- después de que Adelante Andalucía y la coalición entre IU, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz (Por la gente) confirmaran sus listas.

Sobre el hecho de no ir junto al resto de partidos en una candidatura unitaria, Podemos responde a Andrés del Río, candidato de Por la gente, que el pasado viernes dijo que "los que no quieren ir juntos tendrán que explicarlo": "Ha sido imposible llegar a un acuerdo de coalición con ellos. No se puede querer que paguemos la fiesta pero que no aparezcamos por allí, que es lo que pretendían desde IU, tal y como nos hicieron saber en su último mensaje a través de una conocida red social”, señala Podemos.

Joaquín Domínguez y Begoña Navarro encabezan una candidatura formada por "personas cercanas a la realidad y a las reivindicaciones sociales del municipio. Hemos apurado hasta el final -este lunes era el último día de la presentación de candidaturas ante la Junta Electoral de Zona- la fecha de presentación porque queríamos que la candidatura estuviera formada por personas comprometidas con el proyecto y con muchas ganas de trabajar por Algeciras. Es una candidatura integrada por gente joven que aportará nuevos conocimientos, y gente con mucha experiencia en la lucha social”, defiende Joaquín Domínguez.

"Es el momento idóneo para que los electores den su confianza a la formación porque son muchos años de gobierno del Partido Popular y Algeciras sigue estancada, no avanza. Nos presentamos para cambiar estas cosas queremos ser la voz de la gente y cumplir las demandas de los ciudadanos”, destacado Begoña Navarro, que pide a los ciudadanos que a la hora de votar, busquen la papeleta con el logotipo de Podemos.

Podemos Algeciras anuncia que presentará en breve su candidatura a las ciudadanos de Algeciras en un acto social.