El Pleno de Algeciras aprueba la revisión de las tarifas del taxi, que suben un 2,5% en 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha dado este viernes luz verde a la revisión de las tarifas del taxi en la ciudad, que se incrementarán en un 2,5% para este año 2026, tal y como había demandado el sector para hacer frente al aumento de los costes.

En la práctica, la actualización supondrá que la carrera mínima en la tarifa ordinaria (tarifa 1), aplicable en días laborables entre las 6:00 y las 22:00, se situará en 4,31 euros (IVA incluido). Por su parte, la tarifa 2, que rige el servicio nocturno, fines de semana, festivos y los días 24 y 31 de diciembre, elevará la carrera mínima hasta los 5,40 euros.

Además del incremento medio del 2,5%, el expediente contempla la creación de una nueva tarifa 3 específica para la semana de Feria, así como la actualización de los suplementos por maletas, mascotas y servicios a puerto, estaciones y determinadas zonas de la ciudad.

Dentro del orden del día se aprobaron el expediente para la delegación de la gestión del impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales y una encomienda a la sociedad mercantil estatal de gestión inmobiliaria de patrimonio para la realización de trabajos catastrales.

Igualmente salió adelante una propuesta del gobierno municipal para la reducción de jornada en períodos específicos del año y su compensación mediante formación. Además, se dio cuenta del informe-resumen anual sobre el control interno 2024, y de los expedientes de Contratos de Emergencia como consecuencia al Tren de Borrascas.

Corrección de errores

En el orden del día también se incluyó la retrotracción del expediente del servicio de limpieza y mantenimiento de las playas para solventar errores en su tramitación y que llevaron a la presentación de un contencioso en contra. Con ello se aprueba un nuevo pliego de prescripciones con las modificaciones necesarias, manteniendo inalterado el resto del contenido de los pliegos aprobados en noviembre de 2025, y que permitirá convocar de nuevo la licitación.

El concejal de Playas, Ángel Martínez, defendió que se trataba de "un error material" ya que se había cuantificado económicamente la licitación, pero contenía "unos errores materiales que era necesario corregir". Con todo, Martínez ha garantizado que las playas tienen garantizado su mantenimiento.

Reconocimientos

La Corporación aprobó por unanimidad los expedientes que otorgan el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Algeciras a José Luis Vargas Quirós y a Carmen González Medina.

José Vargas, de padre nacido en Los Barrios y madre natural en Jerez, vio la luz en Madrid en 1943, donde residió hasta los 14 años. A dicha edad migró a Venezuela, donde vivió más de 25 años. En 1970 fundó en Caracas la peña flamenca Manuel Torre. Vargas tiene distinciones del Ayuntamiento como la Medalla de la Palma (2016) y la Palma de Plata Ciudad de Algeciras (2017), uno de los más prestigiosos galardones flamencos de cuantos se conceden en España.

De profesión contable, llegó a Algeciras en 1981 y los últimos 16 años de su vida laboral los realizó como funcionario del Ayuntamiento, en la Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano.

Carmen Gónzalez nació en Málaga y lleva muchos años dedicándose en cuerpo y alma a Algeciras y sus habitantes. Hablar de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Campo de Gibraltar Doctor Emiliano Rodríguez de León es hacerlo de Carmen González, ya que fue fundadora del colectivo, su primera presidenta durante casi quince años y un pilar fundamental de la entidad.