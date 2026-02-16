Las tarifas del taxi subirán un 2,5% en Algeciras en 2026

Las tarifas del taxi en Algeciras subirán un 2,5% en 2026 tras el respaldo dado este lunes por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, que ha aprobado la propuesta de actualización planteada por las asociaciones de titulares de licencias. El expediente continuará ahora su tramitación administrativa y será elevado al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva.

La revisión, que ha contado con el visto bueno del órgano presidido por el primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, responde a una petición expresa del propio sector, que ha trasladado al Consistorio la necesidad de adaptar las tarifas al aumento de los costes y a la realidad económica actual, con el objetivo de garantizar la viabilidad del servicio público.

En la práctica, la actualización supondrá que la carrera mínima en la tarifa ordinaria (tarifa 1), aplicable en días laborables entre las 6:00 y las 22:00, se situará en 4,31 euros (IVA incluido). Por su parte, la tarifa 2, que rige el servicio nocturno, fines de semana, festivos y los días 24 y 31 de diciembre, elevará la carrera mínima hasta los 5,40 euros.

Además del incremento medio del 2,5%, el expediente contempla la creación de una nueva tarifa 3 específica para la semana de Feria, así como la actualización de los suplementos por maletas, mascotas y servicios a puerto, estaciones y determinadas zonas de la ciudad.

El equipo de gobierno subraya que la propuesta se enmarca en la “disposición permanente al diálogo” con los sectores económicos locales y en el compromiso municipal con la mejora y estabilidad de los servicios públicos, atendiendo al mismo tiempo las demandas de los profesionales del taxi de Algeciras.

Una vez superado el trámite plenario, las nuevas tarifas entrarán en vigor a lo largo de 2026, tras completar los informes preceptivos y el procedimiento administrativo correspondiente.