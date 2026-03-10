Algeciras se vuelca con la playa de Getares y activa una gran limpieza para que luzca lista en Semana Santa

Operarios municipales y maquinaria trabajan estos días en la limpieza integral de la arena de la playa de Getares para dejar el litoral en perfectas condiciones de cara a la próxima Semana Santa.

La playa de Getares encara la recta final del invierno con un plan de limpieza integral puesto en marcha por el Ayuntamiento de Algeciras con el objetivo de que el litoral luzca en las mejores condiciones de cara a la llegada de la Semana Santa, uno de los periodos del año con mayor afluencia de visitantes.

El concejal delegado de Playas, Ángel Martínez, ha informado este martes de que el dispositivo municipal trabaja ya sobre el terreno con actuaciones que se desarrollan de manera continuada para garantizar que este enclave costero se mantenga limpio y preparado durante todo el año, con especial atención a las semanas previas al inicio de las vacaciones.

Desde este lunes, 9 de marzo, el equipo de mantenimiento de la playa actúa con un tractorista encargado de la limpieza mecánica y cinco operarios que realizan labores manuales a lo largo del arenal. En esta primera fase, el tractor está equipado con un limpiaplayas específico para la zona húmeda, la más cercana a la orilla, donde se están retirando cañas, algas y otros restos arrastrados por el mar.

El plan de trabajo continuará en los próximos días con nuevas intervenciones en distintos puntos del litoral. A partir de este miércoles, la maquinaria municipal se trasladará a la zona seca de la playa, donde el tractor incorporará una cribadora para retirar de forma mecánica cañas, palos y otros materiales acumulados en la arena. Posteriormente, el ciclo de limpieza se completará con un rastrillado general del arenal mediante un tractor equipado con rastrillo fijo y apoyo de medios manuales, con el objetivo de dejar la playa completamente acondicionada.

Estas labores se suman a los trabajos diarios que el Ayuntamiento realiza en el paseo marítimo, donde se llevan a cabo tareas de barrido y limpieza, así como el vaciado de papeleras para mantener el entorno en condiciones óptimas.

El dispositivo activado por el Ayuntamiento de Algeciras incluye limpieza mecánica con tractor y cribadora, además de labores manuales para retirar cañas, algas y restos acumulados en la playa de Getares tras los últimos temporales. / Ayuntamiento de Algeciras

La actuación llega además tras un invierno especialmente duro para el litoral gaditano. Más de dos meses de borrascas y temporales en el estrecho de Gibraltar han intensificado la pérdida de arena en distintos puntos de Getares, un fenómeno que vecinos y usuarios llevan años advirtiendo. En el tramo comprendido entre el río Pícaro y el arroyo del Lobo, la fuerza del agua ha provocado la desaparición de varios metros de arena, mientras que en otros puntos la orilla ha avanzado hasta situarse muy cerca de la zona urbanizada.

En la zona central de la playa, el fuerte reguero de pluviales que emerge del salidero situado a la altura de los puestos de Salvamento y Protección Civil ha arrastrado gran parte del sedimento hacia el mar, dejando a su paso una superficie pedregosa. No es la primera vez que ocurre: en ocasiones anteriores, cuando el agua ha dejado el arenal sin arena, esta se ha repuesto con sedimento procedente de playa de Valdevaqueros, en Tarifa.

A poco más de tres semanas del inicio de la Semana Santa, uno de los periodos turísticos más importantes para la ciudad, el estado de la playa preocupa también al sector hostelero, que confía en que el litoral vuelva a convertirse en uno de los principales reclamos para vecinos y visitantes.

Mientras tanto, la situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de soluciones estructurales que permitan frenar la erosión y garantizar la conservación a largo plazo de playa de Getares, uno de los espacios naturales y de ocio más emblemáticos de Algeciras.