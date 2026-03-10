Algeciras inicia un plan urgente para eliminar baches y socavones que obligará a cortar varias calles

El Ayuntamiento de Algeciras pondrá en marcha desde este miércoles, 11 de marzo, un plan de actuación urgente para eliminar baches y socavones en distintas calzadas de la ciudad, una intervención que implicará restricciones temporales al tráfico en varias zonas mientras se desarrollen los trabajos.

La Delegación municipal de Vías y Obras ha informado de que estas actuaciones responden al deterioro que han sufrido numerosas calles tras el reciente paso del tren de borrascas, que ha provocado o agravado desperfectos en el firme. El objetivo es actuar con rapidez en los puntos que presentan mayor riesgo para la circulación y evitar posibles incidentes.

Por ello, los operarios no intervendrán en toda la longitud de las vías afectadas, sino únicamente en los tramos donde el pavimento presenta un peor estado. De esta forma se pretende eliminar los elementos más peligrosos para el tránsito de vehículos y mejorar la seguridad vial de manera inmediata.

Las primeras actuaciones comenzarán este miércoles con el corte al tráfico del tramo de la calle San Bernardo comprendido entre las intersecciones con la calle Carteya y la avenida Gesto por la Paz, una zona especialmente transitada por encontrarse allí la estación de autobuses.

Una vez concluyan las tareas en ese punto, el equipo de trabajo se desplazará a la carretera hacia Getares, concretamente al tramo comprendido entre el acceso a Playa Getares y la calle Ninfa. Durante la ejecución de las obras este tramo permanecerá cerrado al tráfico, quedando habilitado el paso alternativo para los vehículos a través de la calle Minerva.

Si los trabajos en ambas zonas finalizan este miércoles, el operativo continuará el jueves 12 en el polígono industrial Cortijo Real. Allí está previsto intervenir en varios puntos: la conexión de la avenida de Algeciras con la calle Capricho, el tramo de la avenida de Algeciras hasta la glorieta situada en su intersección con la avenida de la Unión y la calle Concordia. En caso de que no sea posible comenzar en esta zona el jueves, las labores se trasladarían al viernes.

Desde el Consistorio se ha pedido comprensión a los conductores por las molestias que puedan ocasionar estas restricciones puntuales al tráfico, subrayando que el objetivo de las actuaciones es mejorar el estado de las calzadas y reforzar la seguridad de todos los usuarios de la vía.