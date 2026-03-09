El Ayuntamiento de Algeciras reubica Estadística y Atención al Ciudadano tras los daños en el edificio municipal de la calle Ancha

La sede municipal de la calle Regino Martínez, en la popular calle Ancha, mantiene visibles las vallas y grietas tras años de deterioro.

El Ayuntamiento de Algeciras comenzará a trasladar varios de sus servicios municipales tras los problemas estructurales detectados en el edificio de la calle Regino Martínez o Ancha. Las delegaciones de Estadística y la Oficina de Atención al Ciudadano empezarán a funcionar de forma provisional en dependencias de la Casa Consistorial, en la calle Alfonso XI o Convento, mientras se acometen obras de rehabilitación en el inmueble.

El cambio de ubicación entrará en vigor a partir del martes 10 de marzo. Según ha informado el Consistorio, el personal de la Delegación de Estadística —responsable, entre otras tareas, del padrón municipal y de la expedición de certificados de empadronamiento— atenderá en el quiosco situado en el patio central del edificio consistorial. Estos documentos son especialmente solicitados en estas fechas debido al periodo de escolarización.

Por su parte, los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano pasarán a desempeñar su labor en las instalaciones del Registro Municipal, también dentro de la Casa Consistorial.

Los servicios operativos municipales trabajan ya en la instalación de los sistemas informáticos y en la logística necesaria para que la atención al público pueda desarrollarse con normalidad en estos nuevos espacios. Estas ubicaciones tendrán carácter transitorio y se mantendrán mientras se adecúan los emplazamientos definitivos durante el periodo de obras.

En una nota de prensa, esde el equipo de Gobierno municipal aseguran que el proceso de desalojo y reubicación se ha llevado a cabo con la mayor rapidez posible. El objetivo, explican, es garantizar tanto las mejores condiciones para los trabajadores municipales como mantener la prestación de los servicios con la mayor comodidad para la ciudadanía.

Un edificio histórico con problemas estructurales

El traslado se produce después de que el edificio municipal de la calle Ancha haya sufrido nuevos daños tras el último tren de borrascas. Parte de los falsos techos de la segunda planta se han desprendido y los técnicos municipales han detectado deficiencias estructurales en algunas vigas del forjado.

El inmueble, construido en 1904 y protegido con grado 3 en el Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), alberga servicios clave para el funcionamiento municipal. En su planta baja se encuentran la Oficina de Atención al Ciudadano y la Delegación de Estadística, mientras que en las plantas superiores se ubican áreas como Seguridad Ciudadana, Contratación o Participación Ciudadana.

El Ayuntamiento ha anunciado que ejecutará obras de emergencia para reforzar la estructura y adecuar el edificio con el objetivo de recuperar cuanto antes uno de los inmuebles municipales más emblemáticos y con mayor actividad administrativa de la ciudad.

Más traslados en estudio

El Consistorio trabaja además en la reubicación de otros departamentos que actualmente se encuentran en el edificio afectado. Entre las opciones que se barajan figura el traslado del personal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil al coworking de La Caridad Hub, un espacio municipal situado en la calle Teniente Serra y financiado con fondos europeos que permanece sin actividad desde hace más de un año.

Mientras se reorganizan los servicios, el Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos que utilicen, siempre que sea posible, la sede electrónica municipal para realizar trámites administrativos, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios y facilitar la gestión durante este periodo de transición.