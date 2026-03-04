El Ayuntamiento de Algeciras desalojará la sede de la calle Ancha tras los desprendimientos por los temporales

Varias sillas de plástico impiden el acceso al ascensor del edificio municipal de la calle Ancha como medida preventiva ante su estado.

La sede del Ayuntamiento de Algeciras en el número 7 de Regino Martínez, la popular calle Ancha, lleva tiempo susurrando grietas y, tras el último tren de borrascas, ha decidido alzar la voz: parte de los techos de la segunda planta se han desprendido.

Los funcionarios que trabajan en el edificio, coordinados por el arquitecto municipal Pedro Lechuga, han estado evaluando estos días el estado de deterioro del inmueble, antiguo edificio del Banco de España, construido en 1904 y protegido con grado 3 en el Catálogo del PGOU. El diagnóstico, tras los daños provocados por las últimas lluvias, ha llevado a una decisión de calado: los distintos departamentos y despachos ubicados en el edificio serán redistribuidos a otros inmuebles municipales.

No será inmediato. Según ha podido saber Europa Sur, el traslado se producirá cuando esté prevista una intervención integral que garantice que el edificio sea seguro y funcional para las tareas que allí se desarrollan, especialmente las que atienden directamente al público en la planta baja.

Estado de uno de los techos de la segunda planta, donde se han producido desprendimientos parciales tras las borrascas. / Erasmo Fenoy

Un edificio clave para el día a día de la ciudad

La sede de la calle Ancha no es un edificio cualquiera. En su planta baja se encuentra la Oficina de Atención al Ciudadano, el primer medio directo y centralizado de atención presencial, telefónica y online del Ayuntamiento. Allí se ofrece información sobre trámites, servicios municipales, actividades culturales o formativas, y se canalizan avisos, incidencias, quejas y sugerencias de los vecinos. Es, en la práctica, la puerta de entrada administrativa a la ciudad.

En esa misma planta opera la Delegación de Estadística, encargada del mantenimiento y custodia del padrón municipal, el registro que recoge a todos los vecinos, sus domicilios y unidades familiares. Del padrón se derivan certificados y volantes que solicitan organismos como la Policía Nacional, el INEM o los servicios sociales. Además, desde esta delegación se coordina el censo electoral en cada proceso electoral, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y otras áreas municipales.

En la primera y segunda planta se ubican los departamentos de Seguridad Ciudadana y Contratación, mientras que otras delegaciones como Participación Ciudadana, el Mayor o Protección Civil desarrollan también funciones vinculadas al edificio o coordinadas desde él. En definitiva, no es solo una dirección postal: es un engranaje esencial del funcionamiento municipal.

La sede municipal de la calle Regino Martínez, en la popular calle Ancha, mantiene visibles las vallas y grietas tras años de deterioro. / Erasmo Fenoy

Años de deterioro y una rehabilitación que no llega

El estado del inmueble no es nuevo. El deterioro acumula años de dejadez y abandono, y los recientes temporales han dado la puntilla a un edificio que ya arrastraba desperfectos visibles. Las vallas amarillas que lo escoltan desde noviembre de 2023 siguen a día de hoy, 4 de marzo, formando parte del paisaje urbano.

El pasado 16 de enero, la Mesa de Contratación propuso a la empresa Construcciones Uxcar 97 SL para ejecutar la rehabilitación integral de la fachada principal y sustituir la carpintería exterior, por un importe de 127.670 euros y un plazo de cinco meses. La actuación, financiada por la Diputación de Cádiz a través del Plan Cádiz Marcha 2025, pretende mejorar la eficiencia energética y conservar la composición original del inmueble.

Sin embargo, mientras la fachada espera su turno y las grietas continúan a la vista, el interior ha comenzado a dar señales más urgentes. La decisión de redistribuir a los funcionarios es, en cierto modo, una medida preventiva: antes de que el edificio vuelva a hablar en forma de cascotes.

Tradición, burocracia y goteras

El antiguo Banco de España nació para custodiar dinero; hoy custodia datos, certificados y trámites cotidianos. Su emblemática escalera principal, protegida por normativa, ha visto subir y bajar generaciones de vecinos en busca de un volante de empadronamiento, una inscripción o una respuesta administrativa.

Ahora, la prioridad es garantizar la seguridad de trabajadores y ciudadanos. La intervención integral que se plantea deberá conjugar la protección patrimonial con la modernización funcional de un inmueble que atiende a cientos de personas cada día.