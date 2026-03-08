El Ayuntamiento de Algeciras planea trasladar Seguridad Ciudadana a un 'coworking' financiado con fondos europeos y cerrado desde 2024

Dos personas levantan la persiana metálica del coworking La Caridad Hub para acceder al interior e inspeccionar las instalaciones este viernes por la mañana.

El Ayuntamiento de Algeciras trabaja contrarreloj para reubicar a parte de su personal tras los problemas estructurales detectados en la sede municipal de la calle Regino Martínez, conocida popularmente como calle Ancha. Entre las opciones que se barajan figura el traslado del personal del área de Seguridad Ciudadana y Protección Civil a las instalaciones del coworking La Caridad Hub, un espacio financiado con fondos europeos de carácter finalista que lleva más de un año sin actividad.

Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que actualmente ocupa la última planta del antiguo edificio del Banco de España, podría instalarse en el inmueble situado en la calle Teniente Serra, en el rebautizado como barrio de La Caridad.

La decisión, sin embargo, abre un nuevo frente administrativo. La Caridad Hub fue concebido como un espacio destinado a "la innovación, el emprendimiento y el asesoramiento empresarial, con especial atención a colectivos vulnerables y población extranjera", dentro de una estrategia de regeneración urbana financiada con fondos europeos.

Cartel informativo sobre la financiación con fondos europeos Feder instalado en la entrada del edificio de La Caridad Hub. / Erasmo Fenoy

De hecho, el cartel instalado en la entrada del local explica que el proyecto se enmarca en una operación destinada a la “creación de un centro de asesoramiento empresarial” mediante programas de formación, mediación intercultural e itinerarios personalizados para emprendedores, con el objetivo de promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza dentro de las estrategias Edusi financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El problema radica en que estos fondos europeos tienen objetivos concretos. Es decir, deben destinarse únicamente al fin para el que fueron concedidos y cualquier modificación sustancial en el uso del inmueble podría obligar a justificar el cambio ante las autoridades comunitarias. En determinados casos, la UE puede reclamar la devolución de las ayudas si considera que el proyecto pierde su finalidad original.

El coworking La Caridad Hub fue inaugurado en octubre de 2022 como un espacio municipal de apoyo al emprendimiento, concebido como una ventanilla de asesoramiento para quienes quisieran iniciar un negocio, especialmente en el entorno del barrio de La Caridad. La iniciativa incluía formación, asesoramiento técnico y actividades de dinamización empresarial para favorecer el autoempleo.

Sin embargo, el centro tuvo una vufda efímera porque lleva cerrado desde diciembre de 2024 y desde entonces no desarrolla actividad alguna. Tampoco funciona su página web oficial (https://www.lacaridadhub.es), que no conduce a ningún contenido operativo.

Las últimas iniciativas desarrolladas en estas instalaciones datan precisamente de finales de 2024, cuando el Ayuntamiento presentó junto a Acción contra el Hambre una agenda de talleres, charlas y actividades formativas vinculadas al empleo y al emprendimiento, dentro del proyecto Vives Algeciras.

el exterior del coworking La Caridad Hub, que lleva sin actividad desde diciembre de 2024. El Ayuntamiento estudia trasladar allí parte de los servicios municipales. / Erasmo Fenoy

Un traslado precipitado por el deterioro del edificio municipal

El traslado de parte del personal municipal se produce después de que el edificio de la calle Ancha haya sufrido nuevos daños tras el último tren de borrascas. Parte de los falsos techos de la segunda planta se han desprendido y los técnicos municipales han detectado deficiencias estructurales en algunas vigas del forjado.

El inmueble de la calle Ancha, construido en 1904 y protegido con grado 3 en el Catálogo del PGOU, alberga servicios clave del funcionamiento municipal. En su planta baja operan la Oficina de Atención al Ciudadano y la Delegación de Estadística, encargada del padrón municipal, mientras que en las plantas superiores se ubican delegaciones como Seguridad Ciudadana, Contratación o Participación Ciudadana.

El Ayuntamiento ha anunciado que acometerá obras de emergencia para reforzar la estructura del edificio, trabajos que serán incompatibles con la actividad administrativa habitual, lo que obligará a cerrar temporalmente las dependencias y redistribuir los distintos departamentos en otros inmuebles municipales.

La situación no ha surgido de la noche a la mañana. El deterioro del edificio arrastra años de problemas y las recientes lluvias han agravado su estado. Desde noviembre de 2023 el inmueble permanece rodeado por vallas de protección en su fachada después de que se produjera el desprendimiento de algunos elementos.

Vallas alrededor de la sede del Ayuntamiento, en el número 7 de la calle Ancha. / Erasmo Fenoy

La alerta previa del sindicato

Días antes de que se hiciera pública la situación, la sección de UGT en el Ayuntamiento ya había alertado sobre el estado del edificio. El sindicato presentó el pasado 26 de febrero un escrito en el registro municipal denunciando la existencia de grietas, desprendimientos y otros deterioros que podían comprometer la seguridad de los trabajadores.

UGT solicitó entonces la adopción de medidas urgentes, entre ellas el traslado temporal del personal o el cierre preventivo de las dependencias afectadas hasta garantizar la seguridad de la plantilla.

Tras esa reclamación, el Consistorio inició una evaluación técnica del inmueble y procedió al cierre de las zonas afectadas mientras se preparan las actuaciones de emergencia.

Un movimiento con incógnitas

En este contexto, el traslado de parte del personal municipal al coworking La Caridad Hub aparece como una solución rápida para aliviar la presión sobre las instalaciones de la calle Ancha. Pero también abre interrogantes sobre el uso de un espacio financiado con fondos europeos que, sobre el papel, estaba destinado a impulsar el emprendimiento y la inclusión social.

Si finalmente se materializa la reubicación del área de Seguridad Ciudadana en estas instalaciones, el Ayuntamiento tendría que justificar que el uso del inmueble sigue siendo compatible con el proyecto para el que fue financiado o, en su caso, asumir las consecuencias administrativas que puedan derivarse.