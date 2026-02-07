Algeciras salva a 12 perros de posibles inundaciones en la plaza de toros Las Palomas

Tres de los perros trasladados, en su nueva ubicación en la plaza de toros de Las Palomas.

Doce perros callejeros acogidos por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Campo de Gibraltar han sido "realojados" de forma preventiva para protegerlos ante el riesgo de inundaciones en sus instalaciones.

La concejal delegada de Salud del Ayuntamiento de Algeciras, Sabina Quiles, explicó que, con la colaboración de la teniente de alcalde responsable de Feria y Fiestas, Juana Cid, los canes quedaron temporalmente en los corrales de la plaza de toros Las Palomas, un espacio seguro frente a las inclemencias del tiempo.

Quiles destacó “la rapidez con la que se ha dado respuesta a esta situación, garantizando que los animales estuviesen en las mejores condiciones”, y señaló que este tipo de actuaciones refleja el compromiso del equipo de Gobierno municipal, encabezado por el alcalde José Ignacio Landaluce, con el bienestar animal.

Asimismo, la delegada agradeció la colaboración de Control Zoosanitario, la empresa encargada de la recogida de animales en vía pública en Algeciras, que también actuó con rapidez para poner a salvo a los ejemplares acogidos en sus dependencias.

Con este operativo, los perros permanecen seguros y protegidos hasta que puedan regresar a sus instalaciones habituales.