Pepe Pela Palmeras pide un comedor social con el nombre de Alejandro Sanz en Algeciras: "El mejor regalo de Navidad para los más vulnerables"

José Villegas, más conocido como Pepe Pela Palmeras, ha lanzado un llamamiento a los grupos municipales del PP, PSOE y Vox del Ayuntamiento de Algeciras. Solicita que presenten una moción en el próximo pleno para respaldar la creación de un comedor y albergue social que llevaría el nombre del hijo predilecto de la ciudad, Alejandro Sanz.

"Esta iniciativa es el mayor regalo de Navidad que se puede ofrecer a los más vulnerables de la ciudad, sin distinción de sexo, raza o religión", asegura Pepe Villegas, de profesión sepulturero en el cementerio de Botafuegos, pero quien lleva más de ocho años alimentando a las personas sin recursos de Algeciras junto a su equipo de voluntarios.

El proyecto contempla un espacio integral que combine comedor social y albergue, equipado con duchas, camas y servicio de comida y cena para personas sin hogar. La gestión correría a cargo de la Asociación Pepe Pela Palmeras, entidad solidaria constituida oficialmente el pasado mes de junio como organización sin ánimo de lucro, aunque su labor social se remonta a 2016.

Alimentos, no dinero

Una de las características más destacables de esta propuesta es su enfoque en la ayuda material directa. Pepe Villegas es tajante al respecto: no se solicita dinero en efectivo ni donaciones por Bizum. "Solo pedimos vuestra ayuda en alimentos en nuestra asociación", afirma el activista, quien especifica que las aportaciones deben consistir en materia prima como legumbres, pasta, arroz, conservas y otros productos básicos.

Este modelo busca fomentar la participación activa de la ciudadanía mediante la donación de recursos tangibles, evitando la gestión monetaria y promoviendo un sistema de cooperación directa entre vecinos.

El albergue propuesto va más allá de cubrir necesidades básicas. La iniciativa pretende ofrecer un espacio digno y estable donde las personas más desfavorecidas de Algeciras puedan encontrar refugio, alimentación y aseo personal en un ambiente de respeto y solidaridad.

"No se trata solo de dar de comer", explican desde la asociación. "Se trata de ofrecer un modelo de asistencia sostenible basado en la cooperación comunitaria y el compromiso vecinal, donde nadie se quede sin alimento o refugio, especialmente durante las fechas navideñas".

El proyecto contempla servicios de desayuno, comida y cena, además de instalaciones para el aseo personal y dormitorios, creando así un centro de acogida integral que responda a las múltiples necesidades de las personas en situación de calle.

Aunque la Asociación Pepe Pela Palmeras se constituyó formalmente en junio de 2024, su labor solidaria viene de mucho antes. Durante más de ocho años, José Villegas y su equipo han dedicado esfuerzo, tiempo y recursos propios a preparar comida para los más necesitados de Algeciras, trabajando de forma incansable sin estructura legal hasta ahora.

La asociación cuenta con un equipo directivo consolidado: Juan José Villegas ocupa la presidencia, María Ángeles Cajidos ejerce como vicepresidenta, Antonia Cajidos gestiona la tesorería, Cristina Rodríguez actúa como secretaria, y Ángel Antonio Rodríguez y Joseph Taoutaou completan el grupo como vocales. Todos ellos comparten una misma vocación: la justicia social y la ayuda a los más vulnerables.