Peligro en la urbanización Los Pinos de Algeciras por grandes ramas y troncos con riesgo de caída en las calles
Los vecinos piden una intervención integral en la zona ante el riesgo para los viandantes y vehículos
Tesorillo ordena la evacuación de unas 60 viviendas ante la crecida del río Guadiaro
Vecinos de la urbanización Los Pinos, en Algeciras, reclaman al Ayuntamiento o al Consorcio de Bomberos una actuación general en la barriada para cortar y retirar los numerosos árboles en mal estado o que presentan ramas con riesgo de desprendimiento.
Los residentes, en contacto con Europa Sur, aseguran que en calles como Naranjo, Olivo o Chaparro hay árboles de gran porte cuyas ramas sobrevuelan las calles y que se encuentran en una situación muy precaria, sin que se autorice por parte de las autoridades una poda.
Estos mismos vecinos precisan que con la sucesión de borrascas desde enero, muchas ramas se han quebrado por el viento y parte de ellas se han desprendido con riesgo para los residentes y los vehículos.
