El patrullero Vigía abre sus puertas en Algeciras: tres días para conocer de cerca un buque de guerra con 33 años de historia

No es habitual que los ciudadanos puedan subir a bordo de un buque de guerra, recorrer sus cubiertas y asomarse a la vida cotidiana de quienes velan por la seguridad marítima española. Pero del 5 al 9 de noviembre, Algeciras tendrá esa oportunidad. El patrullero de altura Vigía, con más de tres décadas de servicio y un currículum que incluye desde la crisis de la isla de Perejil hasta operaciones en el Golfo de Guinea, atracará en el muelle de Isla Verde dispuesto a mostrar sus entrañas al público.

La visita no es casual ni puramente protocolaria. El Vigía, bajo el mando del Capitán de Corbeta Alfredo Rodríguez González, se encuentra en tránsito hacia aguas del sur peninsular dentro del marco de las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas. Su misión: mantener presencia naval y garantizar los intereses nacionales en las aguas de soberanía española, una labor tan discreta como esencial en un punto estratégico como el Estrecho de Gibraltar.

Tres días, seis franjas horarias

Los algecireños y visitantes podrán acceder al buque en horarios cuidadosamente distribuidos para facilitar la afluencia de público. El viernes 8 de noviembre, las puertas se abrirán de 16:00 a 18:00. El sábado 9, habrá dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00. Y el domingo 10 de noviembre, última oportunidad para subir a bordo, el acceso será de 10:00 a 13:00.

Durante estas jornadas de puertas abiertas, el público podrá conocer de primera mano cómo es la vida a bordo de un patrullero de altura: sus instalaciones, su equipamiento y el trabajo diario de una dotación que opera en condiciones exigentes para proteger el espacio marítimo nacional. Es una ocasión poco frecuente para acercarse a una realidad que, aunque fundamental para la seguridad del país, suele permanecer invisible para la mayoría de los ciudadanos.

Un veterano con historial de servicio

El patrullero Vigía no es un recién llegado. Con 33 años de servicio ininterrumpido desde su base en Cádiz, este buque ha acumulado una hoja de servicios tan variada como intensa. Ha participado en el conflicto del Fletán en aguas de la NAFO, en las operaciones Noble Centinela e Índalo, y tuvo un papel destacado durante la crisis de la isla de Perejil en 2002, aquel episodio que tensó las relaciones entre España y Marruecos por un islote deshabitado en el Estrecho.

Pero su actividad no se ha limitado a operaciones con nombre propio. El Vigía ha desplegado en el Golfo de Guinea dentro de las iniciativas 5+5 de la Defensa —el foro de cooperación entre países del Mediterráneo occidental— y ha participado activamente en la lucha contra la inmigración ilegal, el narcotráfico y otras actividades delictivas que amenazan la seguridad marítima en aguas españolas. Es, en definitiva, uno de esos buques que acumulan millas, experiencia y servicio silencioso.

La Armada en acción permanente

El Vigía forma parte de la Fuerza de Acción Marítima (FAM), la unidad de la Flota que agrupa a los buques cuya misión principal es proteger los intereses marítimos nacionales y controlar los espacios marítimos de soberanía española. La FAM opera con un enfoque integral, coordinándose permanentemente con los diversos organismos de la Administración que tienen competencias en el ámbito marítimo: desde Salvamento Marítimo hasta la Guardia Civil del Mar, pasando por las autoridades portuarias y medioambientales.

Esta cooperación interinstitucional es lo que se conoce como la Acción del Estado en la Mar, un concepto que subraya que la seguridad marítima no es responsabilidad exclusiva de la Armada, sino una tarea compartida que requiere coordinación constante. Durante su escala en Algeciras, el Vigía recibirá el apoyo de la Comandancia Naval de Algeciras, también integrada en la FAM, que desde este enclave estratégico facilita precisamente esa cooperación permanente.