La algecireña Patricia Gandiaga, premio a la excelencia académica en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Cátedra Ateneo de la UCA

La algecireña Patricia Gandiaga Gavilán ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia Académica en Ciencias Sociales y Jurídicas concedido por la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz (UCA), galardón que también ha sido concedido a otro algecireño, Manuel Jesús Garnica Corbacho, ambos tras haber finalizado el grado en Derecho en el Campus de Algeciras.

Patricia Gandiaga Gavilán ha sido galardonada por su sobresaliente trayectoria académica. Funcionaria de carrera del Cuerpo de Instituciones Penitenciarias desde 2017, actualmente destinada en el Centro Penitenciario Botafuegos, está especializada en Derecho penal y penitenciario.

Con 43 años, casada y madre de dos hijos, Gandiaga destaca no solo por sus méritos académicos, sino también por su capacidad de conciliación. En 2015 obtuvo la nota más alta en el examen de acceso a la universidad, con un 9,76 sobre 10, etapa que compaginó con su trabajo en el bar familiar y las responsabilidades domésticas. Posteriormente inició su preparación para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, carrera profesional que define como una auténtica vocación.

Recientemente ha finalizado el Grado en Derecho (promoción 2021-2025) con una nota media de 9,04, más de 16 matrículas de honor, incluido el Trabajo de Fin de Grado centrado en La protección constitucional de las libertades de expresión e información en redes sociales: la problemática de las fake news, donde analiza el impacto jurídico y democrático de la desinformación en los procesos electorales. En la actualidad, se encuentra preparando el acceso al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2), sin abandonar su interés por la investigación jurídica penal y penitenciaria.

Junto a ella, el joven jurista algecireño Manuel Jesús Garnica Corbacho también ha sido reconocido con este prestigioso premio. El galardón pone en valor su excelente expediente académico, su sólida formación universitaria y su especialización en Derecho del Trabajo y Derecho Digital, ámbitos de creciente relevancia en el contexto jurídico actual.

La entrega oficial de los premios tendrá lugar el 2 de febrero de 2026, a las 19:00, en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz, en un acto organizado conjuntamente por el Ateneo de Cádiz y la Universidad de Cádiz.