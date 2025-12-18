El algecireño Manuel Jesús Garnica, premio a la excelencia académica en las Ciencias Jurídicas de la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz

El joven jurista algecireño Manuel Jesús Garnica Corbacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Académica en Ciencias Sociales y Jurídicas otorgado por la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz. Este reconocimiento destaca su destacada trayectoria académica y su formación universitaria, así como su especialización en Derecho del Trabajo y Derecho Digital.

El jurado, reunido el pasado 10 de diciembre, valoró especialmente el expediente académico de Garnica y su orientación investigadora en áreas de creciente relevancia en el ámbito jurídico.

La entrega del premio se realizará el próximo 2 de febrero de 2026, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz, en un evento organizado conjuntamente por el Ateneo de Cádiz y la Universidad de Cádiz.

Este galardón subraya la importancia de la excelencia académica y la investigación en las Ciencias Sociales y Jurídicas, así como su papel como motor del progreso social y profesional, especialmente en sectores vinculados al bienestar colectivo y al desarrollo de la provincia de Cádiz.