El Patio de Barrio Vivo despide el verano con poesía, música y compromiso social

El Patio de Barrio Vivo en Algeciras se convirtió este viernes en escenario de una noche mágica en la que la poesía y la música caminaron de la mano. El encuentro literario y musical Versos Paralelos reunió a dos poetas de primer nivel, Stewart Mundini y Luis María Pérez Marín, acompañados por el clarinete de Tere Castro, en un ambiente íntimo que cerró la programación estival de esta organización.

La velada, presentada por el poeta, periodista algecireño y exdirector de Europa Sur Juan José Téllez, se enmarcó dentro del programa Algeciras, Ocio y Tiempo Libre Inteligente 2024-2025, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento de Algeciras. Esta iniciativa ha ofrecido durante todo el verano una alternativa cultural y preventiva frente al consumo de drogas y alcohol.

"Un verano multicolor en propuestas, como el arcoíris, donde este rincón mágico ha dado cabida al teatro, noches flamencas y músicas de diferentes estilos", subrayó en la apertura Miguel Alberto Díaz, presidente de Barrio Vivo. El dirigente quiso remarcar además que el compromiso de la entidad no se detiene: "vamos a seguir luchando, a seguir trabajando, en el día a día".

El propio Díaz destacó la trayectoria de Juan José Téllez, cofundador de la coordinadora, recordando su labor periodística en tiempos difíciles: "puso su pluma, su corazón y su valentía, a favor de personas que lo estaban pasando muy mal".

El escritor algecireño defendió el poder sanador de la palabra: "No conozco nada tan efectivo contra la droga como la poesía. La poesía sirve de antídoto contra la droga, contra la desazón y es un sucedáneo estupendo de la psiquiatría". Y lanzó un mensaje claro al público: "Yo les insto a inyectarse poesía, si no como autores, como receptores, como lectores, como lectoras, como público".

Tras sus palabras, la música dio paso a los versos. Mundini, "poeta de prestigio que ha buceado en los clásicos para ser absolutamente moderno y cantautor tardío, pero contundente", en palabras de Téllez, puso voz y guitarra a una parte de la velada. A su lado, el sonetista vasco Luis María Pérez, "un poeta que cuida la métrica y la rima, pero sobre todo bebe de la razón y del corazón", aportó el equilibrio perfecto entre tradición y emoción. Todo ello enmarcado por la interpretación de Tere Castro, definida por Téllez como "una virtuosa intérprete que ha hecho del clarinete una extensión de su alma".

La organización quiso reconocer la labor de los artistas con obsequios simbólicos inspirados en iconos de la ciudad, como la cúpula del mercado Ingeniero Torroja y el Quijote y la Vespa, creaciones de la Escuela de Arte de Algeciras. La noche, que cerró el calendario cultural de Barrio Vivo, estuvo también marcada por un recuerdo compartido hacia el dolor y la tragedia vivida en Gaza, presente en las emociones de los participantes.

Con Versos Paralelos, Barrio Vivo despidió un verano donde la cultura ha sido vehículo de unión, conciencia y esperanza.