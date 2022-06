Los patinetes eléctricos podrán circular por el "carril-bici" y otras zonas ciclables de Algeciras

La Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, presidida por el teniente de alcalde delegado de Movilidad Urbana, Javier Rodríguez Ros, ha dado luz verde este jueves a una modificación puntual de la Ordenanza Municipal sobre la movilidad en bicicleta por la ciudad de Algeciras y el uso de zonas ciclables. El objetivo no es otro que permitir de uso de las zonas ciclables para los vehículos de movilidad personal, más conocidos como patinetes eléctricos.

Por lo tanto, desde ahora, los conductores de vehículos de movilidad personal podrán circular por las vías e infraestructuras ciclistas definidas y, en particular, por el carril-bici. En contraposición, los usuarios de juguetes con o sin motor que no tengan consideración de vehículos no podrán circular por la calzada ni por las vías ciclistas, y tampoco podrán circular arrastrados por otros vehículos. Por consiguiente, deberán transitar por las aceras y zonas peatonales cumpliendo los condicionantes que se establecen en la Ordenanza: no superar los 6km/h, evitar molestias innecesarias al resto de usuarios y no tener prioridad sobre los peatones.

Asimismo, está en fase de redacción una nueva Ordenanza Municipal reguladora del tráfico y la movilidad que incluirá la materia de la Ordenanza que este jueves se ha modificado puntualmente.