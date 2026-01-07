La parroquia de San García Abad, en Algeciras, recibe una reliquia de san Carlo Acutis, el 'influencer de Dios'

La parroquia de San García Abad, en Algeciras, cuenta desde hace unas semanas con una reliquia de primer grado de san Carlo Acutis, concretamente un fragmento de su cabello, que ha sido donado por su madre, Antonia Salzano, en un gesto de especial cercanía y confianza hacia esta comunidad parroquial. Junto a la entrega de la reliquia, la madre del santo dirigió a los fieles un mensaje afectuoso en audio, animándolos a profundizar en la espiritualidad eucarística que marcó la vida de su hijo.

La reliquia se venera todos los jueves a las 20:00, durante la adoración juvenil al Santísimo Sacramento, un encuentro semanal que reúne a jóvenes y fieles en un clima de oración, silencio y alabanza, con la Eucaristía como centro de la vida cristiana, tal y como lo vivió San Carlo Acutis.

Un santo de nuestro tiempo

San Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, en el seno de una familia italiana, y creció en Milán. Desde muy pequeño manifestó una profunda fe y una especial devoción a la Eucaristía, asistiendo a misa diariamente, rezando el Rosario y dedicando tiempo a la adoración eucarística. Su vida espiritual se desarrolló de forma natural en medio de una adolescencia normal, marcada por la amistad, el estudio y sus aficiones, especialmente la informática.

Cartel de la veneración de la reliquia. / E.S.

Lejos de vivir su fe al margen del mundo, Carlo supo integrar la tecnología en su camino cristiano, convirtiendo internet en un instrumento de evangelización. Con apenas once años comenzó a crear una exposición digital sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo, un proyecto que todavía hoy se expone en parroquias, colegios y congresos eucarísticos de numerosos países.

Su frase más conocida —"La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo"— resume de manera clara y profunda su espiritualidad, centrada en la presencia real de Cristo en el Sacramento del Altar.

Una vida breve, pero fecunda

Carlo Acutis falleció el 12 de octubre de 2006, con tan solo 15 años, a causa de una leucemia fulminante. Vivió su enfermedad con una serenidad y una fe extraordinarias, ofreciendo su sufrimiento por la Iglesia y por el Papa, y dejando un testimonio que sigue conmoviendo a creyentes de todo el mundo.

Fue beatificado en 2020 y, tras el reconocimiento de los milagros atribuidos a su intercesión, fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el papa León XIV, convirtiéndose en el primer santo de la generación millennial. Su canonización confirmó oficialmente lo que muchos jóvenes ya vivían: que Carlo es un modelo actual y cercano de santidad.

Milagros y devoción

Los milagros reconocidos para su canonización incluyen la curación inexplicable de un niño en Brasil afectado por una grave enfermedad pancreática y la recuperación de una joven en Costa Rica que había sufrido un traumatismo craneal severo. Ambos casos fueron estudiados rigurosamente por la Iglesia y atribuidos a la intercesión de Carlo Acutis.

Hoy, sus restos mortales reposan en Asís, lugar profundamente ligado a su espiritualidad y a su admiración por san Francisco, y su figura sigue despertando vocaciones, conversiones y un renovado amor por la Eucaristía, especialmente entre los jóvenes.

Una invitación abierta a los jóvenes

La presencia de esta reliquia en la parroquia de San García Abad se convierte en un signo visible de fe y comunión, y en un estímulo para que los jóvenes descubran que la santidad no está reservada a unos pocos, sino que es posible en la vida ordinaria, en el mundo digital y en el contexto actual.

Desde la parroquia se invita a todos los fieles, y de manera especial a los jóvenes, a participar en la adoración eucarística de los jueves, y a dejarse interpelar por el testimonio de San Carlo Acutis, un santo que demuestra que seguir a Cristo plenamente es compatible con la juventud, la tecnología y la vida cotidiana.