La parroquia de San Antonio de Padua en Algeciras cierra sus puertas tras las graves inundaciones por la borrasca Kristin

La parroquia de San Antonio de Padua, ubicada en la plaza de la Constitución de Algeciras, ha tenido que cerrar sus puertas de forma temporal tras sufrir importantes daños a causa de la borrasca Kristin. Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas han provocado graves filtraciones en el interior del templo, afectando a diversas zonas del edificio religioso.

Según ha comunicado el párroco Antonio Jesús López García-Mohedano, el agua ha llegado a penetrar en áreas sensibles del recinto, poniendo en riesgo tanto la estructura como el patrimonio religioso que alberga.

Ante la emergencia, numerosos feligreses no dudaron en acudir de inmediato al templo para colaborar en las labores de achique de agua. Gracias a su rápida y generosa respuesta, se pudo proteger el presbiterio, los enseres parroquiales y las valiosas imágenes de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, evitando así daños de mayor consideración.

Desde la parroquia se ha expresado un sincero agradecimiento a todos los vecinos que participaron en estas tareas de salvaguarda del patrimonio religioso.

La incidencia ya ha sido notificada tanto al seguro correspondiente como al Obispado de Cádiz y Ceuta, que se encuentra al tanto de la situación para proceder a la valoración de los daños y planificar las necesarias reparaciones.

Dadas las previsiones meteorológicas adversas que se mantienen en la zona para la próxima semana y por estrictos motivos de seguridad, el templo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. La parroquia se ha comprometido a informar oportunamente sobre la fecha de reapertura y cualquier novedad relevante relacionada con el estado del edificio.

Desde la parroquia de San Antonio de Padua agradecen la comprensión, colaboración y oraciones de todos los feligreses y vecinos en estos momentos difíciles para la comunidad parroquial algecireña.