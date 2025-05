Un olivo de casi veintiún años recuerda la obra del padre Flores en Algeciras

Algeciras/El periodista Pepe Vallecillo plantó en el verano de 2004 un olivo en recuerdo del padre Flores, sacerdote que dejó sus principales acciones en el barrio de Los Pastores de Algeciras. Su iniciativa, respaldada por el entonces alcalde socialista Juan Antonio Palacios, fue un homenaje agradecido al pastor cristiano y culminación de lo que el periodista calificó como un compromiso fracasado de erigir un conjunto monumental que se redujo, finalmente, a un busto del sacerdote que hoy se puede ver en el centro de la rotonda de acceso a Los Pastores, obra del escultor Rafael Gómez de Avellaneda.

Su pretensión, junto a Luis Marquijano -uno de los impulsores de la Coordinadora Antidroga Barrio Vivo, quien murió en 2012- había sido "rescatar la ejemplar figura de un cura honesto y digno, alejado de las corruptelas de la ortodoxia y que llamaba al pan, pan y al vino, vino. Y eso engendra todavía oscuros temores, secretas suspicacias y hondos resentimientos de la nada", escribió en un artículo que firmó en las páginas de Europa Sur al día siguiente de plantar su "retoño".

Fotografías tomadas cuando Vallecillo, Palacios y el concejal Javier Pérez Pelayo plantaron el olivo / E.S.

El olivo es el árbol más simbólico de la cultura cristiana, identificado con la inmortalidad, que crece en condiciones imposibles y se adapta a diferentes cambios climáticos. Vallecillo, que moriría poco más que un año después del acto en el parque, ya anunciaba que la esperada lenta germinación del ejemplar aseguraba "su existencia teórica en los próximos seiscientos años". Por el momento, el olivo cumplirá el próximo mes de julio veintiún años desde que fue injertado en uno de los parterres del parque María Cristina de Algeciras, ahora visible junto a dos ruedas de molino y cerca de la noria medieval.

"Gracias al padre Flores tenemos iglesia en Los Pastores y las criaturas que vivían en el Llano de La Junquera y de otras partes pudieron ser recogidas en casas", recuerda Luz González, una reconocida vecina octogenaria del populoso barrio algecireño que se extiende desde el borde de la salida sur de la ciudad. "Gracias a él muchos niños y niñas tuvieron educación y luego terminaron siendo hasta licenciados en la Universidad. Él, además de conseguir que se construyeran una sesenta y dos casas, traía todo lo que podía, como kilos de pan", añade.

El Obispado de Cádiz inmatriculó en 2007 la denominada "barriada del Padre Flores", que aparece por esa razón a su nombre como parcela en el listado de bienes de la Iglesia Católica publicado en noviembre de 2020. Lo hizo cuando la Junta de Andalucía ya le había expresado su interés por obtener la cesión del suelo para poder rehabilitar las viviendas sociales. Pese a su interés en anotarse la propiedad, nunca se han conocido gestiones propias para la rehabilitación de los inmuebles.

En el Llano de la Junquera, el lugar del que procedieron muchos de los ocupantes de las casas sociales, que se ubicaba en la zona conocida en la actualidad como avenida Aguamarina, se sucedían inundaciones en los hogares próximos al cauce del río de La Miel. El algecireño Pedro Ríos, licenciado en Ciencias Biológicas y Policiales, que fue Comisario del Cuerpo Nacional de Policía en su propia ciudad, relató los sucesos y circunstancias que se dieron a lo largo del río en dos libros de lectura recomendable. El último de ellos también tuvo como coautor a Juan Ignacio de Vicente Lara.

Luz González, que luego trabajaría como cocinera en la parroquia de la Virgen del Carmen a partir de 1982, ha dedicado buena parte de su vida a la defensa de sus vecinos y a fomentar oportunidades para los niños y niñas del barrio. "Los Pastores era como el tercer mundo cuando el padre Flores empezó a trabajar en la zona. Esto tenía mala fama, como todos los arrabales de las ciudades", señala.

Luz González ante una de las viviendas de la barriada que lleva el nombre del padre Flores, en Los Pastores / VANESSA PÉREZ

Manuel Flores Fernández nació en San Fernando en 1925. Ejerció su sacerdocio en Algeciras entre los años 1958 y 1964 al frente de la parroquia del Carmen, que entonces tenía como sede la iglesia de la Caridad, en la plaza Juan de Lima. Antes pasó por parroquias de Medina Sidonia, Tarifa, Tahivilla y San José del Valle. El profesor Roberto Godino detalla estos datos biográficos en un artículo publicado en el blog del Grupo de Patrimonio del Centro de Educación Permanente (CEPER) Juan Ramón Jiménez de Algeciras.

El sacerdote no solo consiguió levantar casas para personas que hasta ese momento no contaban con vivienda digna, sino que también recogió dinero con los que financió la edificación de la iglesia de Los Pastores y del nuevo templo dedicado a la Virgen del Carmen, que desde entonces está situado frente al teatro Florida. Se hizo famoso para captar recursos económicos con sus campañas de recogida de botellas y sus constantes presencias ante los micrófonos de Radio Algeciras.

Murió víctima de un accidente de tráfico el 13 de mayo de 1964, ocurrido en el término sevillano de Dos Hermanas. Viajaba a bordo de un vehículo de propiedad particular. También falleció el conductor del coche. La nueva iglesia dedicada a la Virgen del Carmen en Algeciras fue abierta casi siete meses después, el 20 de diciembre de 1964.

"Aunque este gesto (plantar el olivo) resulte menos espectacular que el proyecto en el que me he esforzado durante los últimos sesenta meses, lealmente secundado por Don Luis Marquijano Gallardo, cumple con exquisita elegancia mi obligación moral de dar al menos testimonio de una iniciativa y compromiso que lleva todo el camino de permanecer inédita. Para estos dos quijotes que no acertaron a encontrarse, por lo visto, en la época y el lugar adecuados para encauzar el agradecimiento de los bien nacidos, ha sido una experiencia fascinante", escribió el periodista José Vallecillo.