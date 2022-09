Algeciras prepara un octubre de magia y fantasía no apto para 'muggles'

Los muggles son los seres humanos que no tienen ninguna habilidad mágica en el universo de Harry Potter. Para ellos no es el evento que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el concejal delegado de Juventud, Francisco Arango, han presentado este viernes junto a los representantes de la empresa No apto para muggles y la asociación El Consejo de los 5 Dragones: la I Edición de Algeciras Mágica.

Este evento, que gira en torno al mundo de la magia y la fantasía, se celebrará los días 8 y 9 de octubre en el Antiguo Hospital Militar (calle Alfonso XI, 6), en la Plaza Alta y en las calles aledañas del centro de la ciudad, de once de la mañana a nueve de la noche.

La organización corre a cargo de la Asociación El Consejo de los 5 Dragones, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras, la empresa No apto para muggles, y la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal).

Así, la programación, que se anunciará con los horarios detallados en el Instagram oficial @algecirasmagica, contará en el Antiguo Hospital Militar con talleres de varitas, de máscaras, de animales mágicos, de pegatinas y de marcapáginas mágicos. Además habrá búsquedas del tesoro, photocalls, animación, magia, exposiciones, sorteos, concursos, tiendas y un rincón de la cultura. También, se instalará un escenario en la Plaza Alta para el concurso de cosplay y diversas actuaciones, mientras que en las calles se podrá disfrutar de un pasacalles, pintacaras y magos.

Los representantes de las asociaciones organizadoras han querido trasladar su agradecimiento al Ayuntamiento de Algeciras por hacer posible este evento, así como a Apymeal y al resto de patrocinadores. “Invitamos a todos aquellos niños y adultos, que guarden un mago o bruja en su interior, a que saquen sus varitas y desempolven sus túnicas, para disfrutar del evento más mágico de nuestra ciudad”, ha señalado Arango, para quien “este evento además tiene un lado solidario, pues lo recaudado con la entrada, que tendrá el coste de un euro, será donado a la Fundación Lumos, orientada a rescatar a los niños de los orfanatos y darles una vida digna”.

Por su parte, Landaluce ha asegurado que “las calles de Algeciras tienen más vida que nunca, hemos vivido un verano lleno de conciertos, festivales y actividades, y planeamos continuar trayendo más ocio, cultura y divertimento para nuestros ciudadanos, que además sirva como estímulo para nuestro comercio y nuestra hostelería” y para finalizar ha deseado a quienes vayan a participar de este evento “que se diviertan y vivan con la mayor de las ilusiones esta primera edición del Algeciras Mágica”.